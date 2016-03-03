​Поддерживать лучшие проекты

Рэм МИХАЙЛОВ

Партийцы рассказали рабочим об основных направлениях своей предвыборной программы и ознакомились с деятельностью предприятия. Одно из направлений крестьянского хозяйства «АтырауАгроӨнімдері» – производство козьего молока и продукции. Причем сырье используют свое – два года назад сюда завезли 150 коз зааненской породы. Сегодня поголовье выросло до 750 голов. Таким образом, ферма постепенно приближается к расчетным производственным показателям – 180 тонн козьего молока и 140 тонн продукции в год.

По словам заместителя председателя Политической партии «Бірлік» Толегена Куанышева, будущее – за производственными предприятиями в сфере АПК, построенными по принципу полного цикла, – от разведения животных до производства и реализации продукции.

– Это в полной мере соответствует задаче, поставленной Главой государства, который требует развивать глубокую переработку сельскохозяйственной продукции и реализовывать ее у себя под брендом «Сделано в Казахстане», – отметил Т. Куа­нышев, заметив также, что партия будет содействовать созданию подобных ферм.

За рубежом давно оценили главное преимущество козьего молока, по составу на 98% соответствующего материнскому молоку. Это поможет в формировании здорового поколения казахстанцев, уверены партийцы.

Активисты партии также поделились своим мнением о необходимости развивать «зеленые» технологии и переводить промышленные предприятия на экологически чистое производство. Это будет способствовать выполнению инициированного Главой государства Плана нации по вхождению Казахстана в чис­ло 30 развитых стран мира, где важно не только высокое экономическое благосостояние, но и качество жизни казахстанцев. 

