​Поддерживать на государственном уровне

В нынешнем году в Послании актуализированы вопросы продолжения модернизации страны в условиях глобальной конкурентоспособности. Самым же объемным из поручений Главы государства можно назвать разработку Стратегического плана развития до 2025 года под названием «Нацио­нальная технологическая инициатива Казахстана».

Несмотря на то, что сама структура Послания-2017 в большей степени ориентирована на экономическую сферу, есть моменты, напрямую затрагивающие интересы рядового гражданина. Например, модернизация рынка труда. В рамках этого направления Правительству и акимам поручено создать условия для управляемого перетока работников в другие сферы. Что это значит? В Казахстане достаточно много людей, которые работают не по своей основной специальности по различным причинам, в том числе из-за сокращений. Есть перекосы в подготовке новых кадров, например, избыток юристов и экономистов, а квалифицированных строителей или, допустим, инженеров не хватает. Вот в таких условиях несбалансированного рынка труда Президент поставил задачу его регулировать и обеспечить переток в смежные сферы на системном уровне, а не в хаотичном порядке.

Многое, что касается рынка труда, нуждается в оптимизации. В том числе проблемы трудовой миграции, когда из сел люди стремятся в город в поисках работы и заработка, что актуализирует вопро­сы поддержки таких граж­дан. Президент в связи с этим обозначил задачу создать «мостик» между крупным предприятием и местным акиматом. И разработать соответствующие «дорожные карты», в которых необходимо предусмотреть совместное инвестирование в переподготовку сокращаемых работников и их дальнейшее трудоустройство.

В вопросах трудоустройства не менее важным является информирование. Как казахстанцы ищут новую работу? Как правило, по объявлениям, на сайтах рекрутинговых компаний, самостоятельно или по знакомству. Есть еще центры занятости, которые пока не достаточно эффективно работают. В связи с этим Правительству было поручено создать единую онлайн-платформу по вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам. На мой взгляд, ключевым в решении поставленной Главой государства задачи является выход в регионы. Здесь все просто и очевидно: если у человека есть интересная работа и она адекватно оплачивается, значит в стране все благополучно. Поэтому так важно поддерживать каждого работника, за которым стоят его семья и дети, на государственном уровне.