Поддерживать таланты Рысты АЛИБЕКОВА

Рейтинг отражает три ключевых фактора. Первый – «Инвестиции и развитие» – предполагает развитие собственных талантов, в том числе государственные инвестиции в образование и повышение качества образовательной системы. Второй – «Привлекательность» – отражает способность страны сохранять собственные таланты и привлекать таланты из-за рубежа. И третье – «Готовность» – способность страны обеспечивать потребности рынка доступными высококвалифицированными специалистами. Рейтинг основан на более чем 20 показателях – не только статистической информации, но и данных опросов.

Таким образом, страны, находящиеся на высших позициях IMD, имеют сбалансированный подход между приверженностью к образованию, инвестициями в развитие местных специалистов и способностью привлекать таланты из-за рубежа.

По результатам рейтинга лидируют такие страны, как Швейцария, Дания, Германия, Финляндия и Малайзия. Далее следуют Ирландия, Нидерланды, Канада, Швеция и Норвегия. Замыкают список Южная Африка, Перу, Хорватия, Венесуэла и Болгария.

Казахстан в рейтинге мировых талантов IMD занял 32-е место.

