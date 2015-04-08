Поддерживая глобальную безопасность Свежий выпуск 690

Поздравив дипломата с назначением, спикер Сената отметил успешную деятельность М. Енчи на посту главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

– Уверен, что богатый опыт и знания о Цент­ральной Азии будут полезны вам в дальнейшей ответственной работе, – сказал К. Токаев.

Подчеркнув особую роль Казахстана в обеспечении глобальной безопасности, М. Енча отметил, что генеральный секретарь ООН высоко оценивает вклад Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева в процесс ядерного разоружения и нераспространения. По мнению сотрудника ООН, важным фактором обеспечения безопасности на азиатском континенте является инициатива Президента Казахстана о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. М. Енча позитивно оценил итоги IV саммита СВМДА в Шанхае, где были разработаны практические механизмы укрепления мер доверия и сотрудничества в Азии.

Руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий К. Токаев проинформировал собеседника о подготовке к V съезду, который состоится 10–11 июня нынешнего года в Астане, и отметил значимость участия в этом важном форуме генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который приглашен Главой государства в качестве почетного гостя съезда.

Высоко оценив инициативу Главы нашего государства о созыве Съезда лидеров мировых и традиционных религий, М. Енча передал слова благодарности генерального секретаря ООН Президенту Казахстана за приглашение принять участие в V съезде.

– Данный форум представляет особую актуальность в контексте тревожных событий в современном мире, где усугубляются проблемы, связанные с религиозным экстремизмом. Поэтому съезд имеет большое значение, инициатива о его созыве своевременна и необходима, – сказал М. Енча. По его словам, руководитель ООН планирует участие в работе V съезда.



