​Поддерживая высокую международную репутацию

За два десятилетия Счетный комитет как главный контрольный орган страны заявил о себе как о бескомпромиссной структуре, стоя­щей на страже государственной собственности, и занял достойное место в системе органов государственного управления страны.

С момента образования Счетным комитетом проводится целенаправленная работа по совершенствованию основной деятельности, внедрению современных форм, методов конт­рольной и экспертно-аналитической работы по подбору высококвалифицированных кадров. Необходимость такой работы была предопределена динамично меняющейся ситуацией в области формирования налоговой, бюджетной и финансовой систем Казахстана, переходом к единым принципам организации, функционирования бюджетной системы, автоматизацией бюджетного процесса, внедрением международных стандартов финансовой отчетности.

Счетный комитет, принимая во внимание поручения Главы государства о необходимости поддержания высокой международной репутации Казахстана, всегда занимал активную позицию в вопросах расширения взаимодействия с высшими органами государственного аудита зарубежных стран и меж­дународными организациями.

В настоящее время Счетный комитет является аккредитованным членом Международной организации высших органов финансового контроля (ВОФК) ИНТОСАИ, а также состоит в ее региональных объединениях – ЕВРОСАИ (Европейская организация высших органов финансового контроля) и АЗОСАИ (Азиатская организация высших органов финансового контроля). Кроме того, по линии ЕАЭС Счетный комитет взаимодействует с высшими органами государственного аудита СНГ, ШОС и Организации экономического сотрудничества (ЭКОСАИ).

Счетный комитет принимает активное участие в международных мероприятиях, в ходе которых идет обмен мнениями по вопросам передовой практики проведения аудита, обсуждаются актуальные вопросы государственного аудита и финансового контроля.

Внутри указанных организаций действуют рабочие группы по различным вопросам государственного аудита. Счетный комитет входит в сос­тав рабочих групп по линии ИНТОСАИ по экологическому аудиту, по аудиту государственных закупок, по линии ЕВРОСАИ по экологическому аудиту, по аудиту средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию последствий катастроф, по линии сотрудничества ВОГА государств – участников СНГ – в рабочей группе по разработке стандартов государственного финансового контроля (аудита).

Интеграционные процессы, протекающие в странах ЕАЭС, влияют на совместную дея­тельность ВОФК членов-государств. Так, в настоя­щее время особое значение имеют вопросы выработки единых подходов к проведению параллельных, контрольных мероприятий с высшими органами финансового контроля, а также организации совместной экспертно-аналитической деятельности ВОФК членов – государств ЕАЭС, СНГ.

С 2015 года в связи с вступлением в ЕАЭС активизирована работа по сотрудничеству с ВОГА государств – участников ЕАЭС. Так, в рамках рабочей группы по разработке актов, в целях реализации положений Договора о ЕАЭС Счетным комитетом совместно с ВОГА стран – участниц ЕАЭС разрабатываются проекты нормативных и методологических документов, стандартов, регламентирующих порядок проведения совместных аудиторских мероприятий. В текущем году совместными усилиями разработаны и утверждены Положение о проведении внешнего аудита (контроля) в органах ЕАЭС, Стандарты внешнего аудита (контроля) в органах ЕАЭС.

Счетным комитетом со времени образования Таможенного союза совместно с ВОФК Беларуси и России на ежегодной основе проводятся совместные контрольные мероприятия по вопросу соблюдения положений Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления распределения ввозных таможенных пошлин. А с текущего года совместные контрольные мероприятия по вопросу соблюдения уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС порядка зачисления и распределения сумм, ввозных и вывозных таможенных пошлин, их перечисления в доходы бюджетов государств – членов ЕАЭС будут проводиться с участием высших органов финансового контроля пяти стран: Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Также с 2016 года осуществляется внешний аудит (контроль) в органах ЕАЭС.

В рамках сотрудничества с международными объединения­ми ВОГА Счетный комитет не раз представлял площадку для проведения различных международных мероприятий: сессии Совета руководителей ВОГА государств – участников СНГ, заседаний рабочих групп, семинаров, международных конференций и др. В мае 2016 года в Астане состоится 3-я встреча руководителей ВОГА государств – членов ШОС, в ходе которой будут обсуж­даться основные проблемные вопросы, возникающие при проведении государственного аудита в условиях нестабильности экономики и глобальных рисков, и пути их решения. По итогам встречи планируется принятие совместного заявления и плана мероприятий на 2016–2017 годы.

Счетный комитет на постоянной основе стремится к расширению сотрудничества с международными организациями-донорами для создания условий по его дальнейшему институциональному укреплению. Так, на протяжении 8 лет Счетным комитетом совместно с USAID проводилась большая работа по совершенствованию системы государственного аудита Казахстана, институциональному укреплению Счетного комитета, обучению работников в рамках Проекта USAID по повышению конкурентоспособности через экономические реформы (2008–2011 годы).

В 2015 году Азиатским банком развития выделен грант на реализацию проекта по повышению потенциала Счетного комитета для внедрения государственного аудита в Казахстане. В рамках проекта осуществляется эксперт­ная оценка разрабатываемых Счетным комитетам методологических документов и консультирование в области аудита, создания системы национальной сертификации государственных аудиторов.

В 2015 году представители Счетного комитета приняли участие в Ассамблее членов АЗОСАИ, прошедшей 10–12 февраля 2015 года в Малайзии. Необходимо учесть, что членство в АЗОСАИ – в организации, членами которой являются 46 ВОФК стран Азии, – дает Казахстану возможность развития государственного аудита, внедрения передовой практики, совершенствования системы учета в государственном секторе и повышения квалификации государственных аудиторов.

В Вене (Австрия) в марте 2015 года прошел 23-й симпозиум ООН/;ИНТОСАИ ВОФК членов ИНТОСАИ – Международной организации высших контрольных органов, в которую входят 192 страны мира. Данный симпозиум прошел под эгидой ООН, основной темой которого является «Развитие ООН после 2015 года: роль ВОФК и средств реализации для обеспечения устойчивого развития». Участие ВОФК Казахстана в мероприятиях такого уровня позволило заявить мировому сообществу о процессах, проходящих в сфере государственного финансового контроля и его перехода на меж­дународные стандарты государственного аудита в Республике Казахстан, а также способствовало дальнейшему развитию сотрудничества со странами-партнерами и международными организациями.

Счетный комитет на протяжении двух десятилетий, развивая и совершенствуя свою деятельность, поддерживает тесную связь с академическими институтами и международными организациями, тем самым улучшая качество принимаемых решений. Обмен опытом с нашими зарубежными коллегами способствует дальнейшему повышению эффективности системы государственного финансового контроля, обеспечению экономической стабильности наших стран и мирового сообщества в целом.