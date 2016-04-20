Поддерживаю всей душой Статьи 825 Юрий БЕР, гражданин Германии, заместитель генерального директора по производству агрофирмы «ТНК», Жаксынский район, Акмолинская область

Хотя в настоящее время я и являюсь гражданином Германии, но родился и вырос в привольных степях Жаксынского района, окончил школу и институт, состоялся как личность, а потому все, что касается Казахстана, считаю близким для себя. Здесь все для меня родное.



Манифест «Мир. XXI век», который Президент Казах­стана Нурсултан Назарбаев обнародовал в Вашингтоне, я изучал с большим интересом и всем сердцем и душой поддерживаю инициативы, направленные на то, чтобы не допустить самой страшной беды, которая может постиг­нуть всех жителей нашей планеты Земля. А ей сегодня реально угрожает ядерная катастрофа, в которую может перерасти любой военный конфликт, столкновение интересов государств или какая-нибудь «заваруха» на межэтнической или межрелигиозной почве. Ведь они могут запросто, как снежный ком, перерасти в страшную войну с применением огромного ядерного, бактериологического или химического арсенала, накопленного человечеством за последнее столетие. Чтобы не допустить этого, Президент предлагает вспомнить недавнюю историю, когда в 60-е годы прошлого столетия весь мир стоял у опасной черты.



Сегодня арсенал ядерных сил и средств его доставки к месту назначения современнее, а это значит, что возможные последствия могут произойти молниеносно. В связи с этим Лидер Казах­стана совершенно верно утверждает в своем Манифесте, что в будущей ядерной войне не будет победителей и побежденных.

Президент Казахстана приводит потрясающие факты: «На XXI век все человечест­во возлагало надежду как на новую эру глобального сотрудничества. Но сегодня это может оказаться призрачным миражом. Миру вновь угрожает опасность, и недооценивать ее масштабы нельзя. И эта угроза – глобальная война! Земная цивилизация пережила, по подсчетам ученых, свыше 15 тысяч войн, то есть по 3 войны на каждый год. В них погибли сотни миллионов людей, стирались с лица Земли города и страны, уничтожались культуры и цивилизации».



Сегодня в мире есть различные международные организации, которые могут внести свой весомый вклад в дело укрепления мира, противопоставив свои совместные усилия военным блокам, в которые входят многие государства. В пример Нурсултан Назарбаев приводит безъядерные зоны, созданные в разных уголках земного шара. Именно опираясь на такие силы, следует находить общий язык и сделать все для того, чтобы применение какого-либо вида оружия массового уничтожения стало невозможным. А для этого надо предотвратить все возможные вооруженные конфликты и столкновения, которые могут сыграть роль зажженной спички у пороховой бочки…

