​Поддержка чемпиона

Бауыржан Байбек пожелал спортсмену одержать победу в домашнем бое, а Канат Ислам в свою очередь подчеркнул, что для него большая честь официально представлять Всемирную зимнюю универсиаду. «Студенческие игры дадут огромный толчок развитию спорта в Казахстане. В Алматы накануне этих престижных соревнований появилось множество спортивных сооружений, изменился и сам город», – добавил боксер.

К слову, на сегодня за плечами у 31-летнего непобежденного атлета первого среднего веса Каната Ислама 21 поединок на профи-ринге, из них 18 он закончил нокаутом.

Испанские традиции

На Пиренейском полуострове завершилась много­дневная велогонка «Вуэльта Бургоса». Пятый, заключительный этап выиграл хозяин трассы Серхио Пардилья, выступающий за команду Caja Rural. В предыдущих 37 гонках 27 побед одержали как раз испанские гонщики. Хозяевами не была нарушена традиция и на этот раз: первое место занял знаменитый Альберто Контадор из Tinkoff, всего на одну секунду опередивший в генеральной классификации бельгийца Бен Херманса (BMC Racing) и своего соотечественника Серхио Пардилья.

Лучшими в команде «Астана» были итальянцы Дарио Катальдо (13-е место) и Микеле Скарпони (35-е).

Экватор для двух лиг

В Караганде сыгран перенесенный ранее матч чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Занимающий в турнирной таблице незавидное десятое место, «Шахтер» неожиданно нанес поражение лидирующему весь турнир клубу «Астана» – 2:0. Мячи у победителей в схожей манере с левого фланга нападения забили Никола Василевич (62-я минута) и Евгений Горячий (87-я). Это было всего третье поражение «Астаны» в 22 проведенных матчах, и оно не повлияло на положение лидирующих в чемпионате команд.

В Премьер-лиге закончился первый этап. Как, впрочем, и в первой лиге, где команды провели матчи 18-го тура. Вот их результаты: «Экибастуз» – «Кыран» (Шымкент) – 1:0, «Кызыл Жар» (Петропавловск) – «Байконур» (Кызылорда) – 5:0, «Кайсар» (Кызылорда) – «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) – 2:0, «Алтай» (Семей) – «Каспий» (Актау) – 1:0, «Шахтер-Булат» (Темиртау) – «Байтерек» (Астана) – 2:1. Здесь уверенно лидирует «Кайсар».

Неуступчивый новичок

Готовясь к новому сезону и стартовавшему вчера вечером Кубку Президента Казахстана по хоккею с шайбой, игроки столичного «Барыса» провели еще одну товарищескую встречу. На этот раз в Астане они принимали дебютанта Континентальной хоккейной лиги – китайский «Куньлунь Ред Стар». Новичок, в чьем составе блистали финские и российские игроки, оказался весьма крепким орешком. Гости выиграли свой первый в истории команды матч со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Единственную шайбу в составе «Барыса» на 20-й минуте, играя в большинстве, забросил Ярослав Евдокимов.

Но поражение в контрольной встрече – далеко не самая большая неприятность пятничного матча. В одном из столкновений серьезную травму получил Дастин Бойд. Врачи поставили ему неутешительный диагноз – перелом ноги, а сроки восстановления, полагают, займут от двух до четырех месяцев.

В Кубке Президента Казахстана выступят четыре клуба КХЛ: «Барыс», «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» (Владивосток) и «Металлург» (Новокузнецк).