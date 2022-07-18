Поддержка и развитие потенциала

Стартовал первый тренинг для активных представительниц женского движения Нур-Султана и регионов в рамках информационно-образовательной программы Tomiris.

Программа, реализуемая под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, нацелена на развитие управленческого потенциала и политической культуры женщин и девушек.

– Наш ключевой приоритет – обеспечение справедливости и равенства для всех казахстанцев. Проект позволит поддержать успешных девочек и женщин как в городах, так и в сельской местности, и создать условия для вовлечения их в общественную и политическую жизнь, – отметил вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов, приветствуя участников семинара.

Одна из задач программы – создание пула региональных экспертов в разрезе каждого региона с целью осуществления точечного обучения женщин-активисток.

Первый тренинг охватит более 40 женщин и девушек. Тема обу­чения – «Реализация гендерных прав и свобод граждан Казахстана как условие позитивной трансформации общества». В качестве тренеров выступили эксперты общественного фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана».

– В рамках программы планируется ряд мероприятий, в том числе проект по обучению для женщин-лидеров. Мы отберем на конкурсной основе 30 ярких женщин-лидеров из всех регионов и направим их на обучающую программу в Нур-Султан. Обучение будет направлено на развитие навыков политического лидерства, знаний и компетенций, которые помогут участницам быть назначенными или избранными на руководящие должности на разных уровнях. Скоро мы объявим о начале приема заявок на данную программу обучения. В дальнейшем мы с партнерами будем расширять масштабы программы и добавлять новые проекты и компоненты, – рассказал директор Академии политического менеджмента Данияр Мукитанов.

Программа Tomiris будет осуществляться на долгосрочной основе. Планируется охватить обучающими мероприятиями и информационной работой женщин и девушек из всех регионов страны. Темы тренингов: гендерные стереотипы и пути их преодоления с применением каналов массовых коммуникаций, формирование гендерно-чувствительной политики, роль женщин в развитии экономики и инноваций.

Программа Tomiris реализуется Министерством информации и общественного развития и Академией политического менеджмента партии «AMANAT» при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и других партнеров.