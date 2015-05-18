Поддержка от великих конькобежцев Статьи 698 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Многочисленных гостей – ветеранов казахстанского спорта, студентов, друзей и соратников Хвана – пригласили в Казахскую академию спорта и туризма, где Май Унденович до сих пор трудится профессором кафедры зимних видов спорта, одновременно являясь советником президента КазАСТ. Из Москвы поздравить коллегу приехали призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Валентина Стенина, чемпионы зимних олимпиад Людмила Титова и Сергей Фокичев, доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии наук России Николай Фудин.



Ну и конечно, в этот день было много теплых слов в адрес юбиляра, воспоминаний, нестандартных поздравлений и награждений. Маю Хвану вручены медаль Ассамблеи народа Казахстана, мантия почетного доктора Казахской академии спорта и туризма, золотой орден Национального олимпийского комитета РК.



На следующий день Валентина Стенина, Людмила Титова, Сергей Фокичев и Николай Фудин на международном комплексе лыжных трамплинов "Сункар" встретились со студентами различных вузов Алматы и волонтерами 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года. Спортсменам было что вспомнить, ведь они проводили на катке "Медео" по несколько месяцев в году, устанавливали здесь мировые и всесоюзные рекорды, становились чемпионами страны и победителями крупных международных соревнований. А Николай Фудин и вовсе выпускник Казахского института физкультуры, Алматы для него – родной город.



Гости из России с восторгом говорили о своей новой встрече с прекрасным городом у подножия Заилийского Алатау, поддержали организаторов 28-й Всемирной зимней универсиады и выразили безусловную поддержку кандидатуре Алматы на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.



Вспоминая Белые игры 2014 года, они отметили самый важный аспект Сочинской Олимпиады – все великолепные спортивные объекты, возведенные к началу этих соревнований, сейчас востребованы, а сам город за какой-то год с небольшим превратился в курорт мирового значения. Точно такой же толчок развитию ­Алматы может дать организация зимней Олимпиады-2022.



После "Сункара" москвичи отправились на до сих пор знаменитый каток "Медео". Кто-то – через 40 лет после последнего свидания с "кузницей мировых рекордов"...



