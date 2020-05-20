​Поддержка в трудное время

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Елена Ульянкина

Житель города Шахтинска Дмитрий Поляков – участник госпрограммы «Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы». Еще недавно он числился безработным. В теплое время года подрабатывал на стройках, а зимой сидел дома, перебиваясь случайными заработками. Теперь же мужчина трудоустроен – работает штукатуром-маляром, ремонтирует местный технологический колледж.

– Меня все здесь устраивает, – рассказывает он. – Атмосфера в коллективе хорошая. Работаем в нормальном темпе, план выполняем. Уже перешли на второй этаж. Старую штукатурку отбили, демонтаж окон сделали, теперь обрабатываем стены. Зарплата меня устраивает: 80 тыс. тенге плюс надбавка за работу в выходные и праздничные дни. В общем, до 100 тыс. доходит. Это приличные деньги.

Благодаря «Дорожной карте занятости» работу нашел и житель областного центра Ерлан Таубаев. Сейчас он задействован в ремонте ледового дворца «Караганда-Арена». Сюда его направили из городского цент­ра занятости. На биржу труда мужчина обратился после того, как уволился из типографии. Поначалу зарплата печатника его устраивала, но когда ее урезали, денег перестало хватать.

– Меня взяли разнорабочим, – рассказал Ерлан Таубаев. – Сейчас ремонтируем лестницы: делаем демонтаж старой плитки и кладем новую. Я считаю, что «Дорожная карта занятости» людям нужна, особенно сейчас, когда из-за режима ЧП и карантина многие лишились дохода.

«Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы» заработала в Карагандинском регионе в начале мая. За неполный месяц в области уже создали около 3 тыс. рабочих мест, на которые привлекли 1 066 человек по направлению центров занятости населения. Созданы рекрутские пункты, ­призванные завербовать как можно больше участников. Отметим, что участвовать в ней могут не только официально безработные, но и те, кто лишились дохода из-за режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране.

В Караганде планируется трудоустроить наибольшее количество безработных – 3 747. В Темиртау по направлению цент­ра занятости работу получат 612 человек, в Жезказгане – 505, в Сатпаеве – 394, в Сарани – 338, в Шахтинске – 329, в Балхаше – 270, в Приозерске – 111 и в Каражале – 81. Жители сельских регионов тоже примут участие в программе занятости. Больше всего работников наберут в Жанааркинском, Улытауском и Нуринском районах области.

– «Дорожные карты занятос­ти» мы реализовывали и раньше, например, в 2009 и 2015 годах, – отмечает руководитель управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Асем Джунуспекова. – Главное отличие новой программы от преды­дущих заключается в ее небывалом масштабе. Для нашей облас­ти выделена огромная сумма – 63,7 миллиарда тенге. Намечена реализация 625 проектов. Для этого в регионе будет создано 16 106 рабочих мест, половину из которых должны занять безработные, зарегистрированные в центрах занятости населения.

Нужны разнорабочие и люди со строительными специальнос­тями – бетонщики, каменщики, штукатуры-маляры, электрики, сварщики, машинисты экскаваторов, бульдозеристы и укладчики пластиковых труб. Им предстоит благоустраивать, ремонтировать и строить объекты соцкультбыта.

«Дорожная карта занятости» охватит 140 населенных пунктов Карагандинской области. Здесь построят 33 объекта. К примеру, в Караганде возведут две новые подстанции скорой помощи, крытый бассейн, расширят операционно-реанимационный блок онкологического центра. В Сатпаеве появятся Дворец школьников и детский сад, в Жезказгане – историко-культурный комплекс Жошы-хана, в Нуринском и Жанааркинском районах – крытые бассейны. В Сарани, Шахтинске и Улытауском районе возведут современные физкультурно-оздоровительные комплексы.

Кроме того, запланирован ремонт 458 объектов социальной сферы и ЖКХ – дорог, дворов, фасадов многоэтажек, водопроводов, домов культуры, больниц, школ и детских садов. 90% всех используемых материалов должны быть казахстанского производства. Это непременное условие «Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы».

– Заработная плата для участников «Дорожной карты занятос­ти» не должна быть ниже двух минимальных зарплат, то есть 85 тысяч тенге, – пояснила Асем Джунуспекова. – Еще одно новшество госпрограммы – выплата подъемных. Их размер составляет 85 тысяч тенге. Подъемные положены тем, кто проживает в одном населенном пункте, а на работу приезжает в другой. Это единовременная выплата. Человек может ее использовать по своему усмотрению.

Отметим, что в Карагандинской области уже создали комиссию, которая призвана контролировать реализацию «Дорожной карты занятости». Ее председатель – глава региона Женис Касымбек, члены – руководители управлений, депутаты, представители профсоюзов, региональной палаты предпринимателей «Атамекен» и ассоциаций застрой­щиков. Они будут проверять все аспекты – и качество работ, и сроки, и количество привле­каемой рабочей силы, и ход освоения бюджетных средств.

– Какой эффект мы получим от реализации «Дорожной карты занятости»? Во-первых, это трудоустройство и повышение доходов населения, – перечис­ляет руководитель управления координации занятости и социальных программ. – Во-вторых, создание комфортных условий для жизни граждан. Дети будут учиться в отремонтированных школах, пациенты – лечиться в обновленных больницах, спорт­смены – заниматься в удобных ФОКах. В связи с заменой инженерных сетей улучшится тепло- и водоснабжение. А благодаря благоустройству дворов и ремонту фасадов домов красивее станет облик наших городов.

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