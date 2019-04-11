​Поддержка ветеранов

Заявление было озвучено во время заседания президиума Центрального совета ветеранов Казахстана, проходившего под председательством главы Центрального совета Бактыкожи Измуханбетова. Текст обращения ветеранской организации зачитал первый заместитель председателя ЦС Омирзак Озганбаев.
Отметив, что независимость – это главное достояние и вечная ценность нашего народа, ветеран напомнил об успехах, которых добилась наша страна за годы независимости. В многонациональном Казахстане граждане живут в мире и согласии. За сравнительно короткий период времени казахстанцы добились больших успехов в спорте, образовании, науке, культуре и искусстве. Неоценим вклад Елбасы в дело становления независимого Казахстана. Сохраняя единство и согласие, наша страна на сегодня является лидером Центральной Азии.
В своем обращении к гражданам республики Касым-Жомарт Токаев обосновал важность проведения предстоящих внеочередных выборов Президента страны. В период нестабильности в мире у Президента должны быть все полномочия для решения задач, непосредственно связанных с безопасностью страны, обеспечением общественно-политического согласия, твердого продвижения вперед, социально-экономического развития. Избранный Президент – личность, обладающая доверием народа, от имени страны он сможет принимать важные решения. Ветераны страны считают проведение выборов Президента верным решением и единогласно его поддерживают.