​Поддержка ветеранов

Заявление было озвучено во время заседания президиума Центрального совета ветеранов Казахстана, проходившего под председательством главы Цент­рального совета Бактыкожи Измуханбетова. Текст обращения ветеранской организации зачитал первый заместитель председателя ЦС Омирзак Озганбаев.

Отметив, что независимость – это главное достояние и вечная ценность нашего народа, ветеран напомнил об успехах, которых добилась наша страна за годы независимости. В многонацио­нальном Казахстане граждане живут в мире и согласии. За сравнительно короткий период времени казахстанцы добились больших успехов в спорте, образовании, науке, культуре и искусстве. Неоценим вклад Елбасы в дело становления независимого Казахстана. Сохраняя единство и согласие, наша страна на сегодня является лидером Центральной Азии.

В своем обращении к гражданам республики Касым-Жомарт Токаев обосновал важность проведения предстоящих внеочередных выборов Президента страны. В период нестабильнос­ти в мире у Президента должны быть все полномочия для решения задач, непосредственно связанных с безопасностью страны, обеспечением общественно-политического согласия, твердого продвижения вперед, социально-экономического развития. Изб­ранный Президент – личность, обладающая доверием народа, от имени страны он сможет принимать важные решения. Ветераны страны считают проведение выборов Президента верным решением и единогласно его поддерживают.