Поддержка – всенародная

Уникальный документ

В заседании приняли участие руководители политических партий страны, депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, профессиональных и общественных объединений. Открывая встречу, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» подчеркнул, что Послание Главы государства является уникальным программным документом, обеспечивающим реализацию 10 основных приоритетов системной модернизации Казахстана.

– Глава государства систематизировал крупнейшие инициативы по дальнейшей политической, экономической, социальной и духовной модернизации нашей страны. Главным приоритетом Послания является забота о человеке, его здоровье и благосостоянии. И нам нужно донести эти задачи до каждого гражданина нашей страны, – подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

Ключевыми векторами развития страны, предложенными Елбасы, являются цифровизация казах­станской индустрии, агропромышленного комплекса, транспортно-логистической инф­раструктуры, внедрение современных технологий в жилищном строительстве и коммунальном секторе. Как подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед, все это необходимо для вхождения Казахстана в чис­ло передовых стран нового мира.

Президент традиционно уделил большое внимание вопросам социального развития, а человечес­кий капитал определил основой системной триады казахстанской модернизации.

– Всеобъемлющий характер нынешнего Послания требует активного участия и консолидации всех граждан нашей страны. Призываю всех членов Общенацио­нальной коа­лиции демократичес­ких сил, представляющих все слои и социальные группы общества, выражаю­щих интересы более 6,5 миллиона казахстанцев, принять активное участие в обсуждении и разъяснении исторического Послания Главы государства, – резюмировал Мухтар Кул-Мухаммед.

Финансовая составляющая

В ходе заседания члены коалиции обсудили различные аспекты реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции». Так, председатель Демокра­тической партии «Ақ жол», депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев обратил внимание на поручение Президента по стабилизации финансовой системы.

– С 2014 года фракция «Ақ жол» в Парламенте неоднократно предлагала Правительству и Нацбанку разработать и принять закон о банкротстве физических лиц. Президент поставил точку в этом вопросе. В Послании Глава государства дает конкретное поручение – ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц. И это реальный инструмент, чтобы начать расчищать стрессовые активы в банках, – подчеркнул Азат Перуашев.

Помимо оздоровления банковского сектора речь идет о развитии МФЦА как важной площадки фондового рынка. Международный финансовый центр работает по принципам английского права, что дает предприятиям возможность привлекать инвестиции не только через банковские кредиты, но и путем выпуска ценных бумаг, а также быть защищенными от рисков и произвола.

Также важной, по мнению лидера партии «Ақ жол», является инициатива о передаче дохода от корпоративного подоходного налога с малого и среднего бизнеса в местные региональные бюджеты.

– Тем самым местные акиматы становятся заинтересованы в развитии МСБ, – акцентировал Азат Перуашев. – Я думаю, что эти и многие другие решения, предложенные Главой государства, связанные в первую очередь с цифровизацией, модернизацией предприятий, развитием «зеленой» экономики, будут играть большую роль в ускорении нашего развития и в том, чтобы наши товары заняли свое место на международных рынках.

Приоритет – развитию села

Председатель Федерации проф­союзов РК Бакытжан Абдраим заявил, что все 10 задач, которые Глава государства поставил в своем Послании, непосредственно связаны с развитием человечес­кого капитала.

– Именно человек, его личностные компетенции сегодня становятся фактором успеха нации. Поэтому непосредственное участие каждого казахстанца в реализации Послания, осознание необходимос­ти обновления являются ключевыми факторами построе­ния современного общества, – подчеркнул Бакытжан Абдраим.

Профсоюзный лидер сообщил, что разрабатывается «дорожная карта» модернизации профсоюзов на среднесрочный период. И Пос­лание Президента как раз таки закладывает те тренды, на которые нужно обратить внимание.

По мнению председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Аблая Мырзахметова, нынешнее обращение Главы государства к казахстанцам является продолжением реализации стратегических задач по модернизации экономической системы страны.

– Стандарты производства отечественной продукции должны соответствовать международным нормам, – отметил он. – Нужно привлекать в ряды малого и среднего бизнеса самозанятых граж­дан, которые живут в сельской местности. На это направлена наша программа «Бастау Бизнес», поддержанная Правительством. В нынешнем году в регионах планируется обучить до 30 тысяч человек, половина из них сможет открыть свой бизнес, – сообщил Аблай Мырзахметов, добавив, что НПП готова к реализации нового Послания Президента.

Разговор о развитии АПК продолжил первый секретарь Астанинского филиала Коммунистичес­кой народной партии Казахстана Марат Аубакиров.

– Принятые стратегические документы говорят о том, что нам, казахстанцам, пришло время поднимать сельское хозяйство на новый уровень, – сказал представитель КНПК. – Способствовать этому будут развитие сельхозкооперативов, предоставление удешевленных кредитов для развития производства.

В том, что поставленные в Пос­лании задачи придадут новый импульс развитию сельского хозяйства, уверен и первый замес­титель председателя Народно-демократической патриотичес­кой партии «Ауыл» Толымбек Габдильашимов. Отрадно, по его мнению, что третьей задачей нынешнего Послания Президента народу страны определены «умные технологии» – это шанс для рывка в развитии АПК.

– Глава государства подчеркнул, что аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельхозпродукции. Мы научились выращивать сельхозкультуры, производить зерно, и гордимся этим, но этого уже недостаточно. Нужно обеспечить переработку сырья и выходить на мировые рынки с высококачественным продуктом, – подчеркнул представитель аграрной партии.

В приоритете сегодня – развитие аграрной науки, она должна заниматься в первую очередь трансфертом новых технологий и их адаптацией к современным условиям рынка. Кроме того, с 1 января 2018 года в городах районного значения, селах и сельских округах с численностью населения свыше 2 тыс. человек законодательно предусмотрены внедрение самостоятельного бюджета и управление коммунальной собственностью. С 2020 года эти нормы будут действовать во всех населенных пунктах. В бюджет села передано 7 видов налоговых и других поступлений, а также 19 направлений расходов.

– Мы целиком поддерживаем предложения Президента. Решение поставленных в Послании задач будет способствовать вхож­дению Казахстана в чис­ло самых развитых государств мира, – резюмировал Толымбек Габдильашимов.

Нефть, IT и борьба с коррупцией

Войти в число 30 наиболее развитых стран – вполне реализуемая задача для Казахстана, независимо от колебаний внешней конъюнктуры, продолжил мысль заместитель председателя Политической партии «Бірліқ» Бауржан Борибек. И нынешнее Послание, по его словам, стало прямым продолжением стратегического курса, направленного на Третью модернизацию Казахстана.

– Глава государства всегда обращал внимание на то, что цифровизация нужна Казахстану для кардинального повышения производительности труда в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других сферах экономики. Сегодня не нефть, а IT-продукты являются самым быстрорастущим сегментом рынка. Именно они в некоторых странах занимают ведущее место в экспорте, – отметил он.

Казахстан, где создана современная инфраструктура, располагает, по мнению Бауржана Борибека, всем необходимым для инновационного рывка. Развитию собственной экосистемы помогают и такие интеллектуальные центры, как Назарбаев Университет, МФЦА, международный технопарк IT-стартапов. А чтобы стимулировать спрос со стороны реального сектора на новые технологии, необходимо пересмотреть налоговые инструменты, изучить опыт партнеров по ЕАЭС в сфере фискального стимулирования IT-сектора.

Президент РОО «Общенациональное движение по противодействию коррупции «Жаңару» Оралбай Абдыкаримов в своем выступлении обратил внимание на актуальность реализации девятой задачи Послания, обозначенной как «Борьба с коррупцией и верховенство закона», а также на то, что решить задачу возможно только совместными усилиями госорганов, НПО, населения.

– В ноябре прошлого года мы внесли предложения в Парламент по поводу проведения парламентских слушаний, касающихся хода выполнения закона о противодействии коррупции, принятого в конце 2015 года. В рамках Плана нации «100 шагов» многие из его положений реализованы, и в сфере борьбы с этим социальным злом и административными барьерами наша страна значительно прод­винулась вперед, – считает он.

При этом представитель общественной организации предложил ускорить запланированные в антикоррупционной стратегии мероприятия.

– С 1 января вступил в силу закон о декларировании имущества наших граждан за рубежом, мы должны его поддержать и способствовать реализации поставленных в Послании задач, – отметил Оралбай Абдыкаримов.

На гуманистической основе

Своего рода сводом узловых и приоритетных направлений социально-экономического развития назвал Послание Президента заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ им. Л. Гумилева, член Бюро политсовета партии «Нур Отан» Анатолий Башмаков. По его мнению, в этом стратегическом документе четко выражены основные составляющие эффективного управления и развития – это система, перспектива и контроль.

– Президент в очередной раз продемонстрировал всем управленцам страны, как надо бережно и творчески подходить к реа­лизации задач, стоящих перед обществом. В этом заключается концептуальная значимость этого политического документа, – отметил он.

В условиях, когда мир вступает в эпоху Четвертой промышленной революции, глубоких технологических изменений, меняется и уклад жизни. Призывая казахстанцев быть готовыми к глобальным изменениям, Глава государства говорит о главном: в основе социально-экономичес­кого развития страны должны оставаться гражданский мир и межнациональное согласие.

– 10 направлений, определенных в Послании, – это президентский инструментарий по обеспечению в нашей стране стабильности, экономического развития. Какое из них главное? Я бы сказал: все, но выделил бы основополагающее – человечес­кий капитал, – сказал Анатолий Башмаков, подчеркнув, что именно человек, его духовность, социо­культурная среда находятся в центре внимания. Все остальное – экономика, технология, бизнес – производные от этого стратегического ресурса.

– Все указанные в Послании задачи абсолютно реалистичны и выполнимы, а для успешной их реализации важно участие граж­данского общества и каждого казахстанца, – выразил поддерж­ку инициативам Лидера нации президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Танирберген Бердонгар.

Страна, по его словам, вступает в новую стадию информационного общества. Формируется современная цифровая экономика, которая в ряде развитых стран превосходит по своей значимос­ти традиционные секторы. Использование новых IT-технологий (блокчейн, Big Data, интернет вещей, виртуальная реальность) в развитых странах приводит к формированию нового типа общественных отношений. Повышаются эффективность бизнеса и производительность труда за счет автоматизации и других инструментов цифровизации

– В Послании Лидер нации подчеркивает, что эпоха нефтяного изобилия практически подходит к концу. Стране требуется новое качество развития, которое основывается на широком внедрении элементов Четвертой промышленной революции, – уверен руководитель объединения. При этом для представителей гражданского общества важно, чтобы реализация задач Послания сделала диалог граждан со своим государством более открытым, а госорганы – более транспарентными.

Взять хотя бы концепцию Smart city, направленную не только на комплексное внедрение управления городской средой, но и в первую очередь на укрепление коммуникаций между людьми, развитие и поддержку человечес­кого капитала. Сегодня информационные технологии объединяют граждан и консолидируют общество, а социальные сети по своему влиянию можно приравнять к атомной энергии. Они обладают огромной как созидающей, так и разрушающей силой. Для развития цифровой экосистемы, защиты от информационных атак приняты комплексные программы «Цифровой Казахстан», «Киберщит Казахстана».

Найти «зеленые» решения

Все 10 задач Послания актуа­лизируют концепцию перехода к «зеленой» экономике, считает председатель правления ОЮЛ «Коа­лиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» Салтанат Рахимбекова. Она отметила, что нынешнее Послание стало прямым продолжением стратегических инициатив Елбасы по дальнейшей модернизации страны, переходу к модели будущего.

– Мы сегодня имеем мощнейший экспортный потенциал. Население необходимо научить выращивать органически чистую продукцию, для этого нужно строить теплицы с использованием новых «зеленых» решений, – считает она.

Салтанат Рахимбекова напомнила о 7 центрах «зеленых» технологий в Казахстане, в том числе – об Арнасайском, где насчитывается 35 инновационных проектов. Они посвящены вопросам экономии средств, выращивания органичес­ки чистой продукции, сбережения водных ресурсов. Достойным примером стал и алматинский Центр «зеленых» технологий, куда теперь приезжают коллеги за опытом использования биогазовой установки с безопасным применением отходов животноводства. Относительно невысокая стоимость таких установок – 550 тыс. тенге – позволит распространить опыт в других регионах.

Все выступающие на заседании были убеждены в том, что реализация задач Послания обеспечит создание принципиально новых отраслей и технологий производства, повысит конкурентоспособность экономики Казахстана. В зак­лючение Мухтар Кул-Мухаммед выразил уверенность, что заседание коалиции сыграет важную роль в консолидации общества и мобилизации на реализацию задач стратегичес­кого курса Елбасы в новом мире – мире Четвертой промышленной революции.

– Нурсултан Абишевич возложил на нас очень большие надеж­ды. И мы должны оправдать это колоссальное доверие, – подытожил он.

По итогам заседания Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» принято Обращение к казахстанцам, в котором нашли отражение поддержка новых инициатив Президента и призыв ко всем гражданам принять активное участие в обсуждении и разъяс­нении исторического Послания Главы государства.