​Поддержка «зеленой» экономике

Предприятие занимается обслуживанием и ремонтом горно-шахтного оборудования, обеспечивает потребность всех добывающих предприятий региона. Партийцы ознакомились с производством и провели встречу с членами трудового коллектива.

Заместители председателя партии Болат Байкадамов и Борибек Бауржан ознакомили аудиторию с основными положениями предвыборной программы.

«Бiрлiк» поддерживает курс страны на «зеленую» экономику и намерена начать природоохранную деятельность с крупных промышленных регионов. Председатель карагандинского областного филиала партии Серикбол Абжанов отметил, что в процессе заданного Главой государства курса на проведение масштабного индустриально-инновационного реформирования экономики все крупные промышленные предприятия страны будут переведены на природосберегающий режим. И в планах данной партии – всесторонне способствовать этому.

Представители «Бірлік» ответили на все заданные вопросы, а также приняли предложения и пожелания. После встречи активисты партии выразили мнение о важности подобных встреч с избирателями. Так как они выявляют насущные потребности и проблемы, позволяют корректировать политику и более определенно заниматься подготовкой рекомендательных и правовых актов для исполнительной и законодательной государственной власти.