Поддержкой станет «Байтерек»

Глава холдинга Куандык Бишимбаев в целом остался доволен солидным портфелем договоренностей, что, по его мнению, вполне закономерно для крупного промышленного региона страны, обладающего высоким инновационным потенциалом. В свою очередь аким области Бердыбек Сапарбаев поблагодарил гостей за четкое следование поручениям Главы государства, согласно одному из которых институтам развития необходимо быть ближе к регионам. В составе делегации прибыли руководители АО «Банк развития Казахстана», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и других центров государственной поддержки.

Пленарное совещание под лаконичным названием «Взаимодействие с целью развития», организованное АО «НУХ «Байтерек» и областным акиматом, проходило в технопарке «Алтай». Участие в нем принимали руководители предприятий, ученые, представители малого и среднего бизнеса и государственных вузов ВКО.

К. Бишимбаев рассказал в своем докладе о трех государственных программах, по которым осуществляется привлечение финансовых средств: ФИИР, «Доступное жилье-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Рассказал он и о проектах, предусматривающих специальную программу оздоровления предприятий. К примеру, в ближайшее время холдинг «Байтерек» совместно с СПК «Ертiс» займется реанимацией производства на Иртышском химико-металлургическом заводе.

Подписано соглашение о финансировании инвестиционных проектов по экспортным операциям с Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом. Банк развития Казахстана предоставит финансирование для модернизации основных производственных подразделений комбината.

– Надеемся, что это будет способствовать дальнейшему укреп­лению конкурентоспособности предприятия на международных рынках», – подчеркнул председатель правления АО «БРК» Аскар Достияров.

Регион успешно взаимодействует с фондом развития предпринимательства «Даму». Доля МСБ в валовом региональном продукте на сегодня составляет 27%. Председатель правления фонда Ляззат Ибрагимова призвала участников совещания активнее пользоваться инструментом гарантирования. Председатель правления Национального агентства по технологическому развитию Айдын Кульсеитов отметил, что холдинг «Байтерек» будет в дальнейшем мониторить коммерциализацию инновационных проектов, выигравших гранты.

Основной меморандум о сотрудничестве между областным акиматом и национальным холдингом подписан по четырем направлениям, в том числе реализации проектов ФИИР, поддержке малого и среднего бизнеса, строительству в регионе доступного жилья. Дополнительно к нему сформированы предложения по другим инвестиционным проектам на общую сумму 383 млрд. тенге.

В рамках рабочего визита гости посетили новый 19-й микрорайон, строящийся по программе «Доступное жилье-2020». Члены делегации также побывали на заводе «Азия Авто», Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате, приняли участие в открытии единого окна ЦОН в центре обслуживания предпринимателей фонда «Даму».

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск