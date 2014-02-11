Политика
Поддержкой станет «Байтерек»

Глава холдинга Куандык Бишимбаев в целом остался доволен солидным портфелем договоренностей, что, по его мнению, вполне закономерно для крупного промышленного региона страны, обладающего высоким инновационным потенциалом. В свою очередь аким области Бердыбек Сапарбаев поблагодарил гостей за четкое следование поручениям Главы государства, согласно одному из которых институтам развития необходимо быть ближе к регионам. В составе делегации прибыли руководители АО «Банк развития Казахстана», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и других центров государственной поддержки.

Пленарное совещание под лаконичным названием «Взаимодействие с целью развития», организованное АО «НУХ «Байтерек» и областным акиматом, проходило в технопарке «Алтай». Участие в нем принимали руководители предприятий, ученые, представители малого и среднего бизнеса и государственных вузов ВКО.

К. Бишимбаев рассказал в своем докладе о трех государственных программах, по которым осуществляется привлечение финансовых средств: ФИИР, «Доступное жилье-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020». Рассказал он и о проектах, предусматривающих специальную программу оздоровления предприятий. К примеру, в ближайшее время холдинг «Байтерек» совместно с СПК «Ертiс» займется реанимацией производства на Иртышском химико-металлургическом заводе.

Подписано соглашение о финансировании инвестиционных проектов по экспортным операциям с Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом. Банк развития Казахстана предоставит финансирование для модернизации основных производственных подразделений комбината.

– Надеемся, что это будет способствовать дальнейшему укреп­лению конкурентоспособности предприятия на международных рынках», – подчеркнул председатель правления АО «БРК» Аскар Достияров.

Регион успешно взаимодействует с фондом развития предпринимательства «Даму». Доля МСБ в валовом региональном продукте на сегодня составляет 27%. Председатель правления фонда Ляззат Ибрагимова призвала участников совещания активнее пользоваться инструментом гарантирования. Председатель правления Национального агентства по технологическому развитию Айдын Кульсеитов отметил, что холдинг «Байтерек» будет в дальнейшем мониторить коммерциализацию инновационных проектов, выигравших гранты.

Основной меморандум о сотрудничестве между областным акиматом и национальным холдингом подписан по четырем направлениям, в том числе реализации проектов ФИИР, поддержке малого и среднего бизнеса, строительству в регионе доступного жилья. Дополнительно к нему сформированы предложения по другим инвестиционным проектам на общую сумму 383 млрд. тенге.

В рамках рабочего визита гости посетили новый 19-й микрорайон, строящийся по программе «Доступное жилье-2020». Члены делегации также побывали на заводе «Азия Авто», Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате, приняли участие в открытии единого окна ЦОН в центре обслуживания предпринимателей фонда «Даму».

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Популярное

Все
Рейсов много, а нареканий и того больше
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Политика
Эксперты ведущих "мозговых центров" стран Центральной Азии …
Политика
Ерлан Карин принял участие в международной конференции
Политика , Кадровые назначения
Назначен первый заместитель акима Абайской области
Политика , Кадровые назначения
Назначены заместители акима Улытауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]