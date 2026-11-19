В Послании народу Президент говорил о важности адресной государственной социальной помощи, подчеркнув, что поддержка должна направляться тем, кто действительно в ней нуждается.

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Для решения этой задачи Министерство труда и социальной защиты населения планирует запустить пилотный проект. Цель инициативы – учитывать фактическое материальное положение получателей и сосредоточить бюджетные ресурсы прежде всего на нуждающихся гражданах. В ведомстве подчеркивают: изменения должны сопровождаться защитой прав людей и объективной оценкой благополучия семей.

Наряду с выплатами важное направление поддержки – трудоуст­ройство. Это особенно актуаль­но для лиц с инвалидностью и родителей, которые воспитывают детей с особыми потребностями. Многие из них нуждаются в гибком графике, реабилитации и особых условиях. Как учитывать эти обстоятельства в программах занятости, обсудили недавно в столице на круглом столе.

Как отметила организатор мероприятия, президент ОЮЛ «Альянс НПО города Астаны» Аяжан Утеуова, одно из главных предложений общественников – увеличение числа субсидируемых рабочих мест для организаций, которые помогают людям с инвалидностью и их семьям.

О том, как это происходит на практике, рассказала руководитель центра ОФ «Бақытты Шаңырақ» Салтанат Ракишева. По ее словам, фонд обслуживает более 1 270 семей, в которых воспитываются свыше 1 670 детей с инвалидностью. В центре работают специалисты по логопедии, АВА-терапии, сенсорной интеграции, массажу и лечебной физкультуре. Для несовершеннолетних здесь организуют занятия английским языком, шахматами, гимнастикой и арт-терапией.

Государство выделяет центру десять субсидируемых рабочих мест. Такого количества, считает Салтанат Ракишева, недостаточно, чтобы охватить помощью все семьи.

– Наши специалисты – это мамы, воспитывающие детей с инвалидностью. Мы даем рабочие места родителям, которые не могут трудиться в обычной организации. Устанавливаем гибкий график и разрешаем приходить в центр вместе с ребенком, – рассказала она.

Фонд также проводит для женщин семинары, тренинги, мас­тер-классы, помогает получить вторую профессию. К примеру, на швейных курсах обучили более 30 женщин, около 20 человек трудоустроены. Некоторые мамы зарабатывают дома: шьют одежду, занимаются выпечкой и продают свои изделия. В этом году фонд также принял четырех человек с инвалидностью, которые окончили колледж.

Однако собственных средств у организации немного, поэтому специалистов оформляют на субсидируемые рабочие места. По словам руководителя центра, сейчас выплата на руки составляет 116 тыс. тенге. Она считает эту сумму недостаточной с учетом объема работы сотрудников.

– Нам нужно увеличить количество субсидируемых рабочих мест до 20 в год для НПО, которые занимаются людьми с инвалидностью и семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Пока нам выделяют только десять, но к нам продолжают обращаться новые семьи, – отметила Салтанат Ракишева.

При распределении поддерж­ки участники предложили учитывать фактический объем работы организации, количество получателей услуг, наличие специалистов. Нужны прозрачный отбор, подтверждение реального трудоустройства и контроль использования бюджетных средств.

В ходе круглого стола общественники коснулись темы регист­рации безработных. С 1 октября 2026 года в рамках пилотного проекта введен новый порядок. Он предусматривает автоматическое занесение в базу данных в качестве безработного, если по истечении 13 календарных дней человек, ищущий работу, не трудоустроен. Участники предложили рассмотреть возможность ускоренной регистрации для отдельных социально уязвимых категорий населения.

Так, руководитель ОО «Волонтеры Астаны LIDER.KZ» Айзада Жусупова считает, что при оформ­лении сотрудников важно учитывать особенности деятельности общественных организаций.

– Для НПО, которые уже зак­лючали договоры с центром занятости, имеют хорошую репутацию и действительно работают во благо общества, прошу рассмотреть сокращение срока до трех дней. Тринадцать – очень много, – подчеркнула она.

О возможностях государственных программ рассказала директор столичного карьерного центра районов Есиль – Нура Аида Жамангарина. Учреждение работает по четырем направлениям: общественные работы, молодежная практика, «серебряный возраст» и социальные рабочие места. Для НПО наиболее удобны общественные работы и молодежная практика. По этим направлениям финансирование осуществляется в полном объеме через центр трудовой мобильнос­ти. В программах «Серебряный возраст» и социальных рабочих мест заработная плата субсидируется частично, поэтому работодателю необходимо учитывать собственные расходы.

Аида Жамангарина отметила высокий спрос работодателей на общественные работы и молодежную практику. Заявки на организацию субсидируемых рабочих мест на 2027 год будут принимать с 20 по 31 декабря. Работодатели должны самостоя­тельно подать их через личный кабинет на портале Enbek.kz.

Участники круглого стола также предложили включить представителей неправительственных организаций в состав Қазақстан Халық Кеңесі. Речь идет о НПО, которые непосредственно работают с социально уязвимыми гражданами. По мнению представителей сектора, их практический опыт поможет учитывать потребности получателей социаль­ных услуг.

По итогам мероприятия предложения общественников планируют направить депутатам и уполномоченным госорганам.