Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания Правительства подчеркнул необходимость расширения применения механизмов долгосрочных договоров и офтейк-контрактов для увеличения закупок отечественной продукции и гарантированного сбыта товаров казахстанских производителей, сообщает Kazpravda.kz

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«Надо расширить использование механизма заключения офтейк-контрактов, когда предприятию гарантируется сбыт его новой продукции за счет долгосрочного договора. Это позволяет увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, обеспечить глубокую переработку казахстанского сырья, а также нарастить компетенции и освоить новые технологии», — отметил Премьер-министр.

Подчеркнуто, что при реализации таких договоров необходимо использовать финансовые инструменты НИХ «Байтерек», который является главной структурой и отвечает за системное сопровождение проектов, прямое взаимодействие с отечественными и зарубежными инвесторами.

Руководитель Правительства поручил:

- Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством финансов и нацпалатой «Атамекен» до конца года принять меры по устранению барьеров в закупках и обеспечить рост объема договоров с отечественными производителями.

- Министерствам промышленности и строительства и энергетики совместно с недропользователями определить перечень товаров и их объемы для обеспечения закупок у казахстанских предприятий.

- Также совместно с нацпалатой «Атамекен», заинтересованными госорганами и компаниями до конца года утвердить план по заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на 2027 год по импортозамещаемым продукциям по всем видам закупок.