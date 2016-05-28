Поддержку обеспечит ООН Статьи Сергей ОСАНОВ

Цель данного меморандума – развитие национальной основы для системы «зеленых» финансов в Республике Казахстан.



Отмечая важность подписания меморандума, К. Келимбетов подчеркнул, что активное взаимодействие Международного финансового центра «Астана» и Программы развития ООН призвано способствовать успешной реализации задачи по всесторонней поддерж­ке перехода к «зеленой» экономике, поставленной Главой государства.



В свою очередь Норимаса Шимомура подчеркнул, что «зеленые» финансы являются логической составляющей для обеспечения перехода к «зеленой» экономике, и отметил особую роль Международного финансового центра «Астана» как перспективного хаба «зеленых» финансов в Казахстане.



ПРООН обеспечит тесную координацию финансовых институтов ООН, таких как Глобальный экологический фонд, Зеленый климатический фонд и других организаций с МФЦА для поиска и внедрения лучшей практики в области «зеленых» финансов.



Стороны договорились проводить на регулярной основе семинары, конференции и форумы по изучению опыта внедрения «зеленых» финансов, а также разработают План совместных действий по реализации подписанного меморандума.



