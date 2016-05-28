Поддержку обеспечит ООН

Статьи
Сергей ОСАНОВ
Цель данного меморандума – развитие национальной основы для системы «зеленых» финансов в Республике Казахстан.

Отмечая важность подписания меморандума, К. Келимбетов подчеркнул, что активное взаимодействие Международного финансового центра «Астана» и Программы развития ООН призвано способствовать успешной реализации задачи по всесторонней поддерж­ке перехода к «зеленой» экономике, поставленной Главой государства.

В свою очередь Норимаса Шимомура подчеркнул, что «зеленые» финансы являются логической составляющей для обеспечения перехода к «зеленой» экономике, и отметил особую роль Международного финансового центра «Астана» как перспективного хаба «зеленых» финансов в Казахстане.

ПРООН обеспечит тесную координацию финансовых институтов ООН, таких как Глобальный экологический фонд, Зеленый климатический фонд и других организаций с МФЦА для поиска и внедрения лучшей практики в области «зеленых» финансов.

Стороны договорились проводить на регулярной основе семинары, конференции и форумы по изучению опыта внедрения «зеленых» финансов, а также разработают План совместных действий по реализации подписанного меморандума.

Популярное

Все
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
«Алтын домбыра» собирает мастеров
Новая сенсация от Марокко
Вечные песни Шомишбая Сариева
​​​​​​​Мамочки, какие бабочки!
Общее дело
Но это еще не конец
Книга открывает мир
Премию начислят досрочно
Потомки Великой степи
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
По «серым» схемам
Два комитета хотят упразднить в МВД
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Восемь лошадей сбил грузовой поезд в ВКО
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Внимание! Поезд задерживается
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Как врачи Минздрав препарировали
Токаев уволил ряд судей
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Токаев и Дендиас обсудили перспективы развития казахско-греческого сотрудничества
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Алихан Смаилов и Ян Цзяньцян обсудили вопросы реализации крупных автодорожных проектов
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)

Читайте также

Статьи
Вечные песни Шомишбая Сариева
Статьи
​​​​​​​Мамочки, какие бабочки!
Статьи
«Алтын домбыра» собирает мастеров
Статьи
Новая сенсация от Марокко

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]