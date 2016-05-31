​Поддержку окажет ресурсный центр

Эта организация была создана в феврале 2014 года для поддержки молодежи в решении вопросов трудоустройства. Главная проблема заключается в том, что работодатель, как правило, не желает принимать в коллектив неопытного выпускника вуза, а вчерашнему студенту при таком раскладе оказывается весьма сложно наработать требуемый опыт.

Сегодня в базе ресурсного центра «Астана Жастары» – около 3 тыс. резюме от молодых специалистов. Трудоустроить за год с небольшим получилось порядка 500 человек. Остальные ищут работу по душе и с заработной платой, которая соответствует амбициям дипломированных кадров. Оценить свои возможности и продемонcтрировать навыки им помогла бы такая форма взаимодействия с работодателем, как стажировка, а также институт наставничества и преемственности трудовых кадров. Для того чтобы эти идеи нашли практическое применение, активисты ресурсного центра готовы лоббировать интересы трудовой молодежи на законодательном уровне.

– Недавно Министерство образования и науки предоставило ошеломляющую статистику: 40% молодежи работает не по специальности. Поэтому вопрос проф­ориентации в молодежной среде сейчас очень актуален, – отметил руководитель КГУ «Астана Жастары» Ануар Нурпеисов.

Шагом на пути к его решению, безу­с­ловно, станет заключение меморандумов, которые по завершение встречи глава КГУ «Астана Жастары» подписал с представителями столичных компаний. В его рамках компании смогут вносить в базу данных центра информацию об имеющихся вакансиях.

Помимо вопросов трудоустройства молодежи ресурсный центр занимается расширением сети дворовых клубов, оказывает юридическую помощь молодым специалистам, развивает волонтерское движение в столице. Сейчас в базе данных добровольных помощников на безвозмездной основе – 1 200 человек. К этим ребятам, по мнению А. Нурпеисова, работодателям тоже следует присмотреться, ведь волонтеров отличают целеустремленность, ответственность и активная гражданская позиция.