Поддержку получат лучшие

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​ Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Министр в неформальной обстановке пообщался с молодежью, ознакомился с бизнес-идеями начинающих предпринимателей.

– Сегодня эта площадка объединила наиболее талантливых и инициативных молодых людей со всей страны и наших соотечественников из нескольких стран ближнего зарубежья, – сказал Даурен Абаев. – У каждого из вас есть уникальная возможность не только презентовать свои проекты, рассказать об их возможностях и потенциале, но и набраться опыта, знаний у лучших бизнес-тренеров и экспертов. Дни интенсивного обучения в лагере поз­волят вам найти свой уникальный путь и обрести уверенность в силах. Убежден, что «Зерен-2019» полностью оправдает ваши ожидания, даст старт и поддержку новым проектам и инициативам.

Лагерь объединил более 50 известных казахстанских и международных экспертов, в числе которых руководители и представители бизнес- и академического сообщества, НПО, стартапов, лидеры общественного мнения, готовые поделиться знаниями и опытом с молодежью.

Участники лагеря полностью вовлечены в учебный процесс и работу с менторами – каждый день здесь расписан буквально по часам. Основные направления, по которым обучаются молодые люди, – развитие гражданского общества, навыки предпринимательства, «зеленая» экономика, креативная экономика и новые медиа.

Первый сезон начал работу 3 июля. Его участники уже прошли этап, целью которого было знакомство друг с другом. По итогам состоялось разделение на команды.

12 менторов помогут 36 проектным командам разработать и запустить стартап-проекты. Для этого проводится предварительный анализ рынка, создание конкретной бизнес-модели, прорабатываются характеристики товаров и услуг с учетом насущных потребностей. Помимо этого коучи и менторы работают над развитием навыков креативного и дизайн-мышления, обучают управлению проектами и основам предпринимательства.

– Я приехал сюда из Павлодарской области, являюсь магистрантом первого курса Павлодарского госуниверситета им. С. Торайгырова, – говорит Дамир Бекбар. – В настоящее время активно занимаюсь реализацией своего проекта, который называется «Коммерциализация объек­тов интеллектуальной собствен­ности». Его цель – способствовать решению технологических проблем.

С юношами и девушками в лагере занимаются также ведущие тренеры в сфере формирования здорового образа жизни, а потому в расписание входят бег по лесу, растяжка и общеразвивающие упражнения, йога и силовые тренировки.

Работа лагеря продлится до конца июля. На протяжении трех сезонов в нем обучатся 600 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. По итогам трех сезонов лучшие 30 проектов будут профинансированы.

Общий призовой фонд, предназначенный для победителей, составляет 15 млн тенге. Проект реализуется Гражданским альянсом Казахстана по заказу Минис­терства информации и общественного развития РК в рамках «дорожной карты» по проведению Года молодежи.

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