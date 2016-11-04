​Поделились опытом и знаниями

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Далелхан ШАХАНОВ

Мероприятие было приурочено к 25-летию Независимости Казахстана. В его работе приняли участие ученые из России и Беларуси, ведущие специалисты, офицеры и преподаватели учебных заведений Министерства обороны РК, КНБ РК, МВД РК, Национальной гвардии РК.

Конференцией «25 лет на страже суверенитета и безопасности Республики Казахстан» были охвачены такие направления, как роль и место Национальной гвардии, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований в обеспечении национальной безопасности, всестороннее обеспечение Вооруженных сил, других войск и воинских формирований при выполнении задач по обеспечению национальной безопасности, роль и место профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений в совершенствовании профессиональной и научной подготовки. В приветственном слове первый заместитель начальника Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Лидера нации полковник Амангельды Тогусов отметил, что главная цель проведения конференции заключается в обмене передовым опытом и знаниями в сфере обороны и безопасности.

Организаторы тщательно готовились к конференции около полугода, и она получилась по-настоящему насыщенной, актуальной, интересной. Представлять свои исследования вызвались 65 человек. Эксперты отметили хороший уровень подготовки большинства докладов. Особый интерес вызвало у участников конференции выступление секретаря Военного совета Национальной гвардии РК генерал-майора Бауыржана Абжанова. Он подробно рассказал о задачах по совершенствованию военно-профессионального образования офицеров войск правопорядка. С докладами также выступили Татьяна Жданова из Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, замес­титель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК полковник Талгат Нурмагамбетов, начальник кафедры войсковой разведки и иностранных армий полковник Динмухамед Жусупов, старший преподаватель кафедры управления вой­сками и службы общевойсковых штабов полковник Ерлан Закиев.

В ходе конференции был зачитан приказ Главнокомандующего Национальной гвардией РК о поощрении личного состава за достигнутые результаты в военно-педагогическом процессе. По результатам конференции была принята резолюция и выпущен сборник материалов конференции. 

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