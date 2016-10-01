На этот раз донором для пациентки, 51-летней жительницы села Сайрам, стал 26-летний сын. Женщина в течение трех лет страдала циррозом печени. В последнее время ее состояние заметно ухудшилось, и врачи постепенно готовили ее к трансплантации органа. Операция, длившаяся девять часов, прошла успешно. И донор печени, и реципиент чувствуют себя хорошо и идут на поправку.

– Еще пять лет назад о пересадке органов в Шымкенте мало что знали, а о том, чтобы самостоятельно делать такие сложнейшие операции, даже не мечтали, – говорит главный врач шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи Мади Бигалиев. – Сейчас на счету наших специалистов около 70 пересадок почек, которые мы делаем еженедельно, и седьмая пересадка печени. Технология отработана, есть все необходимое оборудование, специалисты имеют высокую квалификацию. Первые операции мы выполняли с помощью трансплантологов из Южной Кореи, потом наладили сотрудничество с белорусскими коллегами. Теперь вот приехали медики из Италии.

Приезд итальянских трансплантологов Террозу Джиованни и Лорензин Дарио во главе с профессором, руководителем общей хирургии, директором программы трансплантации печени, почек и поджелудочной железы Академической больницы SMM университета итальянского города Удине Андреа Рисалити носит благотворительный характер. Проект инициировали с казахстанской стороны компании CINA PHARM, «Нур-Торе» и «ОПТОНИК», а с итальянской – фирма SIME Surgical SRL, специализирующаяся на производстве медицинского инструментария. Выйдя к журналистам после операции, итальянские трансплантологи заявили, что они приехали в Шымкенте не учить, а обмениваться опытом, при этом высоко оценив квалификацию местных специалистов.

– Ваши хирурги, анестезиологи, реаниматологи работают прекрас­но, – заявил Андреа Рисалити. – Они третий год занимаются трансплантацией органов. Мы первые пересадки почек провели в 1991 году, печени – в 1996 году. Современное оборудование, золотые руки плюс помощь со стороны государства – вот залог успеха в нашем деле. У наших шымкентских коллег все это есть, значит благое дело, которым они занимаются, обречено на успех. В Шымкенте надежные врачи, им можно смело доверить свое здоровье. Чтобы стать хирургом, надо быть человеком. Мади Бигалиев – настоящий человек и высококвалифицированный специалист. И прошедшая операция это показала сполна.

Итальянские специалисты рассказали, что стараются не проводить операции от живых доноров, предпочитая иметь дело с трупными органами. В этой стране самый высокий показатель использования трупных органов при транс­плантации. При таком подходе печень одного человека в состоянии спасти жизнь двух граждан. На миллион человек в этой стране приходится 30 доноров. В Шымкенте же пока не было ни одного случая трупного донорства, хотя в Астане такие пересадки уже были. Родственники людей, которых настигла клиническая смерть, на юге ни за что не соглашаются направить их органы на спасение людей, страдающих серьезными недугами.

Сегодня в Южном Казахстане на учете состоят более 90 пациентов с печеночной недостаточностью, ставшей исходом различных диффузных и очаговых поражений печени (гепатиты, циррозы печени, опухоли печени). Часть из них нуждается в трансплантации органа. Но рассчитывать на операцию они могут только в том случае, если кто-то из близких родственников решится стать донором.

Врачи из Италии, помимо транс­плантологии, планируют продолжать совместную работу с казахстанскими медиками в сфере онкологии и ядерной хирургии. Все эти направления оговорены в меморандуме о сотрудничестве. Начальник областного управления здравоохранения Сейтжамал Пакеев считает, что столь активный трансферт высоких технологий в систему здравоохранения Южно-Казахстанской области позволит повысить уровень квалификации местных специалистов, обеспечит доступность высокоспециализированной помощи и в целом позволит поднять планку уровня оказания медицинской помощи населению региона. Сделать это поможет и возведение нового корпуса ШГБСМП. Строительство трехэтажного здания уже на стадии завершения, сдача его в эксплуатацию намечена на декабрь. В нем разместится современное просторное приемное отделение, в состав которого войдет служба диагностики со своими рентген-службами, лабораторией, отделениями эндоскопии. В отделении диагностики будет абсолютно все, чтобы провести необходимые обследования и установить диагноз.

Здесь же оборудуют экстренную операционную, в которой предусмотрено два блока. Больных тут же прооперируют, будь то травма или огнестрельное ранение. На втором этаже предусмотрены отделения реанимации, нейро- и инсультной реанимации. Третий этаж полностью предназначен для обустройства шести операционных залов. Каждый из них будет иметь узкую специализацию и соответствующее оснащение. У медиков появится возможность отдельно оперировать хирургических пациентов, урологических, нейрохирургических и так далее. Здесь также разместится отделение трансплантации, рассчитанное на 35 коек.

– Пересадка органов в Шымкенте нуждается в дальнейшем развитии, – убежден М. Бигалиев. – Мы намерены продолжить осваивать два вида пересадки органов – печени и почек. И отдельная операционная со всем необходимым оснащением и медицинским оборудованием для этого просто необходима. Сейчас работать приходится в несколько стесненных условиях, поскольку операционные маленькие. Мы намерены и дальше раз в неделю делать операцию по пересадке почки и раз в месяц – трансплантацию печени. Сейчас же печень пересаживаем один раз в квартал. Главное для нас сейчас – убедить людей, что трупное донорство – это благое дело, не имеющее религиозных и иных запретов.