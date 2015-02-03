Поделись успехом Свежий выпуск 579 Людмила КОРИНА, Уральск

Так, многофункциональные швейные машинки получили в подарок от спонсоров инвалиды Альфия Мухамеджанова и Кымбат Акатова, занимающиеся пошивом и ремонтом одежды на дому. Теперь женщины смогут брать больше заказов. Несмотря на кризисные ожидания программа «Даму – Комек» в Приуралье набирает темпы. Ноутбуки, фотокамеры, различные инструменты, оргтехника – все это дает возможность инвалидам получать дополнительный заработок.

Сейчас в базе данных «Даму» порядка 100 заявок на оказание помощи от людей, проявляющих предпринимательскую инициативу. Почти 70 из них уже выполнены. В постоянную практику вошли также ярмарки вакансий для тех, кто хочет трудиться. По мнению специалистов филиала, отношение к инвалидам стало заметно меняться после выхода статьи Президента страны «Двадцать шагов к Обществу ВсеобщегоТруда». В фонде уверены, что и в дальнейшем это важное направление социальной ответственности бизнеса будет развиваться по нарастающей.



