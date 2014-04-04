Обсуждение проводилось в рамках рассматриваемого в Мажилисе законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», руководителем которого является депутат Мажилиса Надежда Петухова. Наряду с депутатами в работе «круглого стола» приняли участие представители Министерства здравоохранения, НПО и духовенства.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 5 лет было проведено 285 транс­плантаций органов и тканей. За прошлый год – 177, в том числе 130 трансплантаций почек, 19 – печени и две – сердца, что почти в три раза превышает показатель 2012 года. За два месяца текущего года проведено 30 пересадок, в том числе 19 трансплантаций почек, одна – сердца, 7 – костного мозга. Статистика – в пользу отечественного здравоохранения. Однако сегодня в Казахстане на 1 млн. населения в год нуждаются в пересадке почек 1 300 человек, сердца – 1 140 человек, печени – около 1 000. Всех этих людей можно было бы спасти, дать им жизнь, если бы в стране была развита система посмертного донорства.

Почти 10 лет назад в Казахстане на законодательном уровне было введено понятие «презумпция согласия», преду­сматривающая, что изымать органы у умерших можно без согласия их родственников, в случае если человек еще при жизни не отказался от изъятия органов и ткани. Несмотря на эту норму, к сожалению, проб­лема остается актуальной. По словам главного врача городской клинической больницы № 7 Алматы Болатбека Баймаханова, одобренный в законодательстве в 2005 году принцип согласия, направленный на развитие посмертного донорства, сегодня не действует, хотя практика показала его эффективность – за это время, вплоть до 2007 года, в стране были проведены успешные операции по трансплантации органов именно в контексте посмертного донорства. Но с 2008 года после нескольких судебных исков такие операции практически прекратились.

– Мы решили не обострять ситуацию, и все-таки с испрошенного согласия родственников делаем пересадку органов, так, в случае отсутствия прижизненного волеизъявления потенциального донора необходим отказ или согласие родственников. Получается, в законе у нас «презумпция согласия», а действуем мы по «принципу несогласия» или «испрошенного согласия», – отметил Б. Баймаханов, подчерк­нув необходимость введения в законодательство «принципа несогласия».

Однако его коллеги по медицинскому цеху имеют более категорическое мнение на этот счет. По словам заместителя директора Республиканского координационного центра по трансплантации Серика Жарикова, поскольку основной задачей врача является спасение пациента, то мнения родственников, если донор при жизни дал согласие на использование после смерти его органов для трансплантации в медицинских целях, спрашивать врачи не должны, так как это воля умершего человека, поэтому достаточно принципа «презумпция согласия». Такая норма в действующем законодательстве есть, но она не работает, потому что согласно Уголовному кодексу изъятие органов без согласия родственников запрещено.

Эту проблему, отмечалось в ходе «круглого стола», можно решить путем установления в стране механизмов реализации прижизненного добровольного волеизъявления гражданина на посмертное донорство.

– Необходимо узаконить регистрацию прижизненного согласия или несогласия на посмертное донорство, – считает директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ажар Тулегалиева.

Вице-министр здравоохранения Эрик Байжунусов предложил закрепить данное согласие в Регистре прикрепленного населения в поликлиниках рес­публики.

– Наша позиция в том, чтобы действующую норму о презумп­ции согласия оставить, потому что она прогрессивная и даст хороший импульс для развития трансплантологии. У нас есть Регистр прикрепленного населения в поликлиниках, и 17 миллионов казахстанцев уже прикрепились к поликлиникам. Там мы указываем пол, возраст, на каком диспансерном учете состоит. В нем можно было бы предусмотреть графу о том, согласен человек или не согласен на трансплантацию после смерти, – сказал он.

Депутаты Мажилиса поддерживают действующую норму закона.

– Мы считаем, что должна быть «презумпция согласия», потому что вопросы трансплантологии только начали развиваться, и сейчас, если мы введем «презумпцию несогласия», то определенная часть населения может отвернуться от этого важного дела под видом религиозных, личных убеждений, из морально-этических соображений, – сказала депутат Мажилиса Надежда Петухова.

Что касается закрепленной в Уголовном кодексе статьи о том, что изъятие органов без согласия родственников запрещено, то депутат выразила готовность подготовить с коллегами соответствующее предложение и внести на рассмотрение рабочей группы по проекту Уголовного кодекса, находящегося в настоящее время в стенах Парламента. Она проинформировала журналистов также и о том, что в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» конкретизировано положение о том, что изъятие ткани или органов у живого донора может осуществляться только с его письменного нотариально заверенного согласия.

Также в проекте закона с целью защиты прав пациента предусматривается экстренная трансплантация по решению консилиума врачей без согласия родственников либо законных представителей, местонахождение которых невозможно быстро установить.

Обсуждалось и предложение трансплантологов о том, чтобы законодательно позволить детям выступать живыми донорами для своих родителей. В Казахстане изъятие органов у детей после смерти запрещено законом. Выступать в качестве живых доноров дети могут только для своих братьев либо сестер. Но сегодня высказывается мнение о том, чтобы расширить этот список, включив в него отца и мать ребенка. Однако введение этой нормы депутаты вряд ли поддержат. По словам депутата Н. Петуховой, этот вопрос нуждается в тщательном изучении, так как, например, в западных странах этот путь уже проходили и там усыновляли детей из чужих стран именно с целью изъятия органов.

– Поэтому, думаю, этого не стоит делать, – сказала Н. Петухова.

Клара ТИШКАМБАЕВА