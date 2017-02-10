Подельник Аблязова отмывал деньги через газету – следствие

Нового пособника опального банкира Мухтара Аблязова установили следователи Национального бюро по противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz
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"Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО "БТА Банк" Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова и других лиц по фактам хищения денежных средств банка. В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы. Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна", – сообщили в Нацбюро.
В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег.
Напомним, Антикоррупционное бюро добыло дополнительные сведения о создании Аблязовым организованного преступного сообщества
. Через СМИ подозреваемому отправлена повестка о вызове на допрос. Аблязову необходимо явиться в Нацбюро до 17.00 часов 10 февраля.