Подельник Бокаева полностью признает вину и готов дать показания

Ранее суд изменил Нусипкоже меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с состоянием здоровья.

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Личный мобилограф Санжара Бокаева Улан Нусипкожа признает вину по всем предъявленным обвинениям и готов дать показания о действиях подельников. Об этом сообщил его адвокат Мади Ауекенов, передает Kazpravda.kz

По словам адвокат, позиция стороны защиты изменилась. Улан Нусипкожа решил признать вину в совершении всех инкриминируемых ему правонарушений. Это кража группой лиц по предварительному сговору (п. 1 ч. 2 ст. 188 УК РК), незаконная вырубка деревьев (п. 1 ч. 3 ст. 340 УК РК) и распространение заведомо ложной информации (пп. 1, 3 ч. 2 ст. 274 УК РК) и добровольно дать суду правдивые и последовательные показания об обстоятельствах совершенных деяний.

Адвокат отметил, что показания его подзащитного будут касаться как собственных действий, так и действий иных лиц, причастных к преступлениям.

Ранее суд изменил Нусипкоже меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с состоянием здоровья.

Нусипкожа поддержал выступление своего адвоката, заявив, что признает вину и готов предоставить истинные показания по сути дела. Ранее он отказался от услуг адвоката Сергея Кима, которого нанял для него Санжар Бокаев.