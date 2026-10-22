Подельник Бокаева полностью признает вину и готов дать показания

Суд
Дана Аменова
корреспондент

Ранее суд изменил Нусипкоже меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с состоянием здоровья.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Личный мобилограф Санжара Бокаева Улан Нусипкожа признает вину по всем предъявленным обвинениям и готов дать показания о действиях подельников. Об этом сообщил его адвокат Мади Ауекенов, передает Kazpravda.kz  

По словам адвокат, позиция стороны защиты изменилась. Улан Нусипкожа решил признать вину в совершении всех инкриминируемых ему правонарушений. Это кража группой лиц по предварительному сговору (п. 1 ч. 2 ст. 188 УК РК), незаконная вырубка деревьев (п. 1 ч. 3 ст. 340 УК РК) и распространение заведомо ложной информации (пп. 1, 3 ч. 2 ст. 274 УК РК) и добровольно дать суду правдивые и последовательные показания об обстоятельствах совершенных деяний.

Адвокат отметил, что показания его подзащитного будут касаться как собственных действий, так и действий иных лиц, причастных к преступлениям.

Ранее суд изменил Нусипкоже меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в связи с состоянием здоровья.

Нусипкожа поддержал выступление своего адвоката, заявив, что признает вину и готов предоставить истинные показания по сути дела. Ранее он отказался от услуг адвоката Сергея Кима, которого нанял для него Санжар Бокаев.

#суд #вина #показания #Санжар Бокаев #Улан Нусипкожа

Популярное

Все
Успешный старт в столице
Зеленый пояс вдоль дороги
Вкус диких яблок
Учиться беречь окружающий мир
Завершился XXII сезон «Жасыл ел»
Связь поколений через инновации
День ООН отметили в Астане
Такой вот он, «степной» осетр
Корову – фермеру, молоко – переработчику
Чистая среда начинается с воспитания
Есть чем похвалиться лесникам
Новостройки в Уштобе
Инвестиции в природу
Нацелены на расширение торгового взаимодействия
Как слово наше отзовется
Волонтеры собрались в Приаралье
Обеспечить обратную связь между обществом и государством
Любимое дело Ануара
Время умных законов
Важный ресурс правового государства
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Грибоедов, которого вы не знали
Инновации меняют характер грузоперевозок
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Инновации в поле: студент представил ИИ-разработку для агросектора
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Началось очередное судебное заседание по делу Бокаева. Заче…
Создавал искусственные скандалы и распространял фейки – гос…
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласи…
Гособвинение в суде огласило детали постановочной кражи гра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]