Подъем отрасли
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Дамир Исаев
С докладами о перспективах развития фармацевтической промышленности в РК выступили аккредитованные в Казахстане послы: Канады – Николя Бруссо, Великобритании – Майкл Гиффорд, заместитель посла США Теодор Линг, временный поверенный, глава миссии посольства Швейцарии Стефан Клетзли, сотрудник Организации по медицинским исследованиям и разработкам Правительства США Дональд Таунсенд, а также представители компаний Pfizer, Johnson&Johnson, Dr.Reddy’s Laboratories, Microsoft. С комментариями с казахстанской стороны выступил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.