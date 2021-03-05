Подъем отрасли

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Дамир Исаев

С докладами о перспективах развития фармацевтической промышленности в РК выступили аккредитованные в Казахстане послы: Канады – Николя Бруссо, Великобритании – Майкл Гиффорд, заместитель посла США Теодор Линг, временный поверенный, глава миссии посольства Швейцарии Стефан Клетзли, сотрудник Организации по медицинским исследованиям и разработкам Правительства США Дональд Таунсенд, а также представители компаний Pfizer, Johnson&Johnson, Dr.Reddy’s Laboratories, Microsoft. С комментариями с казахстанской стороны выступил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Иностранные представители дали высокую оценку предпринимаемым Казахстаном мерам по борьбе с пандемией и обеспечению фармацевтической безопасности, а также высказали ряд рекомендаций по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения и цепочки поставок лекарственных препаратов и медицинского оборудования в РК.

– В целях дальнейшего наращивания потенциала страны в борьбе с текущей пандемией и будущими эпидемиологическими угрозами принят Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020–2025 годы, – сказал Аскар Мамин.

Документ предусматривает увеличение к 2025 году отечественного производства фармацевтических препаратов в 2,5 раза с 92 до 230 млрд тенге. Доля отечественной фармацевтической продукции на внутреннем рынке повысится до 50% в натуральном выражении.

В рамках реализации плана будут приняты такие меры, как возмещение затрат бизнеса на проведение клинических и доклинических испытаний, определение ключевых товарных позиций, потенциальных ниш, а также инвестиционных предложений для иностранных инвесторов. Планируется по­этапное внедрение обязательной маркировки и прослеживае­мости лекарственных средств и медицинских изделий на всех этапах логистики до конкретного пациента.

– Привлечение инвестиций является ключевым инструментом достижения поставленных целей по развитию фармацевтической промышленности РК. Ведется работа по привлечению 30 иностранных компаний с обеспечением локализации производства их фармацевтической продукции на территории Казахстана, – сказал Аскар Мамин.

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