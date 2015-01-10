Подъем заболеваемости ОРВИ прогнозируют эпидемиологи в Астане Общество 733

Врачи-эпидемиологи Астаны рекомендуют населению соблюдать меры личной профилактики простудных заболеваний, передает Kazpravda.kz.



По данным департамента по защите прав потребителей, с 1 по 7 января в Астане случаи заболеваемости ОРВИ не превысили контрольного уровня и составили 659 случаев, в том числе 8 случаев гриппа. В целом, уверяют медики, ситуация в столице стабильная и показатели по сравнению с прошлым годом ниже в 1,1 раза.



Вместе с тем эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости с 3-й недели 2015 года. На этот период – конец января и начало февраля – приходится пик заболевания ОРВИ и гриппом.



Как известно, основными группами риска являются дети до 14 лет, которые составляют 77% от общего числа подверженных простудным заболеваниям. Из них дети в возрасте до 1 года – 25%.



"Ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом, проводимый специалистами департамента госсанэпиднадзора, подтверждает необходимость применения в эпидемический период комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий, особенно для групп повышенного риска – это беременные женщины, лица старше 60 лет, взрослые и дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные, а также часто болеющие дети", – говорится в информации, опубликованной на сайта столичного акимата.



Врачи убедительно рекомендует населению при появлении первых признаков простудных заболеваний – боль в горле, кашель, повышение температуры тела – своевременно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, носить маски с целью предупреждения заражения близких. Также в этот период стоит воздержаться от посещения общественных мест с большим скоплением людей.



"Но даже если вы не ощущаете вышеперечисленных признаков, стоит ежедневно с профилактической целью использовать оксолиновую мазь. Также не будет лишним в течение всего сезона в свой рацион питания включать чеснок, лимон, отвары трав, бальзамы, которые помогут укрепить иммунитет и не дадут вирусам сломить организм. Ведь лучше предотвратить болезнь профилактическими методами, чем пытаться с ней бороться", – отмечают специалисты департамента по защите прав потребителей.

