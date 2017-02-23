​Подготовка идет полным ходом

Накануне ІІІ Собрания международных участников выставки «ЭКСПО-2017» в Астане министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов встретился с генеральным секретарем Международного бюро выставок (МБВ) Висенте Лоссерталесом.

Кайрат Абдрахманов проинформировал главу МБВ о текущем статусе подготовки к проведению Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Министр также рассказал о значимых мероприятиях, планируемых в рамках астанинской выставки, особо отметив такие, как Саммит Шанхайской организации сотрудничества и первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Висенте Лоссерталес в свою очередь высоко оценил достигнутый прогресс в организации ЭКСПО-2017 и подчеркнул важность инициатив Президента Нурсултана Назарбаева по использованию инфраструктуры выставки после ее окончания. По словам генерального секретаря МБВ, такие проекты, как Международный технопарк IT-стартапов, Международный финансовый центр «Астана» и Центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, обеспечат долгосрочный эффект от проведения ЭКСПО-2017. Гость также отметил важность введенного Казахстаном безвизового режима для граждан из стран ОЭСР, ЕС, а также ОАЭ, Сингапура и Малайзии.