​Подготовка идет полным ходом

Глава государства посетил ЭКСПО-городок на 1 300 квартир, здание торгово-развлекательного центра MEGA Silk Way, офис ЭКСПО, Центр исследования энергии и международный павильон, в котором будут представлены Алжир, Катар, Китай, Малайзия, Индия.

Также Нурсултан Назарбаев провел совещание, на котором заслушал доклад председателя правления АО «Национальная компания «Астана ­ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова о ходе подготовки международной выставки.

– 112 стран подтвердили свое участие, из которых 104 уже назначили своих комиссаров. Подписано 94 договора, 75 стран забронировали даты проведения национальных дней, – сообщил А. Есимов.

В ходе совещания Главе государства были презентованы решения в области энергетики из числа 24 лучших действующих проектов, отобранных специальной международной комиссией. Как было отмечено, эти проекты будут представлены в специальном павильоне выставки.

– За два года проделана колоссальная работа. Теперь необходимо оборудовать данные объекты, подготовить соответствующие кадры. Это главная задача, мы будем держать ее на контроле, – подчеркнул Президент.

По итогам совещания ­Нурсултан Назарбаев поручил Премьер-министру Бакыт­жану Сагинтаеву совместно с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и акиматом Астаны проработать вопрос дальнейшего использования объектов международной специализированной выставки после ее завершения, сообщила пресс-служба Президента.