Подготовка к Евро-5

Сейчас на территории товарно-сырьевых парков монтируются два новых резервуара под сырую нефть объемом 20 тыс. куб. м каждый. Их строительство планируется завершить до конца 2014 года. Обновление мощностей и улучшение структуры управления производством позволило ПНХЗ в 2013 году в целом переработать 5,09 млн. тонн нефти, что на 1,8% больше предыдущего показателя. Таким образом, предприятие движется к реализации основной задачи – годовому объему переработки нефти в объеме 7 млн. тонн в 2016 году и переходу на выпуск ГСМ по экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5.

Сергей ГОРОВ, Павлодар

фото Валерия БУГАЕВА