До XV Форума приграничного сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Петропавловске 8-9 ноября, остаются считанные дни. Тем временем в областном центре Северного Казахстана полным ходом идет подготовка к этому событию, сообщает Sputniknews.kz
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О проведении в Петропавловске форума с участием президентов двух государств стало известно в апреле 2017 года. За время подготовки к мероприятию в облике Петропавловска произошли значительные перемены – появились современные здания, скверы и архитектурные композиции. В городе открылся большой теннисный центр, где в рамках форума пройдет большая туристическая выставка, построен современный Дворец школьников, где состоится пленарное заседание с участием глав государств. Обновили аэропорт, вокзал, гостиницы и рестораны. К слову, на многих объектах работы продолжаются до сих пор.
Спешат завершить ремонтные работы к масштабному мероприятию в одном из самых крупных и старейших ресторанов города – "Есиль" ("Ишим"). Здание было построено в 1984 году, с тех пор здесь не раз проводился текущий ремонт, а за капитальный взялись впервые. Признают, что к масштабной реконструкции побудило значимое для города мероприятие. Работы начались в конце прошлого года: реконструировали крышу (она теперь шатровая), сейчас облицовывают фасад иранским травертином и меняют витражи, проводятся внутренние работы, благоустраивают прилегающую территорию.
© Sputnik / Елена Бережная
"Ремонтными работами занимаются три местные фирмы. На объекте единовременно работают 22 человека. Рабочие трудятся в три смены, некоторые работы ведутся даже ночью. Сейчас ремонт на стадии завершения", – рассказал заместитель директора ресторана "Есиль" Сагиндык Алимбаев.
К форуму в распоряжении посетителей ресторана будут четыре зала общей вместимостью порядка 200 человек.
Кроме того, в октябре 2017 года в Петропавловске было начато строительство гостинично-ресторанного комплекса Royal Palace. Общая площадь комплекса составляет 3 тысячи квадратных метров.
© Sputnik / Елена Бережная
На первом этаже будут располагаться 10 гостиничных номеров класса полулюкс и люкс, караоке и ресторан "а-ля карт" (с обслуживанием по меню), на втором – офисные помещения и самый большой в городе банкетный зал.
"В ресторане вместимость – порядка 200 человек, в банкетном зале – 600 человек. Технически банкетный зал будет оснащен четырьмя большими Led-экранами. Стиль мы выбрали классический, все выполнено в теплых пастельных тонах. Здесь можно будет проводить мероприятия любого формата", – рассказал директор комплекса Бекежан Жуланов.
© Sputnik / Елена Бережная
Строительство обошлось предпринимателю порядка 600 миллионов тенге. На данный момент в комплексе завершают внутренние работы, на днях ждут поступления кухонного оборудования и мебели из Китая. В ближайшее время здесь оборудуют парковку. На следующий год перед зданием планируют установить два фонтана.
Готовится к приему гостей и одна из самых крупных баз отдыха Петропавловска – Green Park. Элитный семейный парк-отель обещает обеспечить часть приезжих гостей комфортным жильем. На его территории девять комфортабельных домов.
© Sputnik / Елена Бережная
"Мы можем принять от 120 до 200 человек. Персонал нашей базы имеет высокую квалификацию и опыт проведения крупных мероприятий. Мы полностью готовы качественно провести мероприятие", – рассказал агентству директор комплекса Максим Калинин.
© Sputnik / Елена Бережная
Он отметил, что парк-отель отличается не только комфортом, но и разнообразием активных видов отдыха. Здесь будет работать зоопарк, который на этой неделе пополнится новыми постояльцами – кабанами, маралами.
Помимо подвижных спортивных игр, гости могут не только посмотреть, но и принять участие в рыцарских турнирах. Кроме того, здесь действует уникальный веревочный парк на деревьях – экстремальный спортивный и логический тренажер. По протяженности и сложности ему нет аналогов в стране. Общая протяженность трассы с 58 препятствиями составляет более 430 метров.
Калинин рассказал также, что на территории зоны отдыха в ближайшее время заработает подогреваемый бассейн. Купаться в нем можно будет круглый год. По периметру бассейна установят бани-бочки – новшество для региона. А к Новому году на территории достроят ресторан, а еще закупят снегоходы. Так что подготовкой к форуму бизнесмен не ограничивается.
Что касается того, чем будут кормить гостей форума, то здесь рестораны обещают самое разнообразное меню.
"У каждого ресторана своя концепция и свое меню, которое к форуму, конечно же, было дополнено интересными и оригинальными новинками, – рассказал председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Казахстанской области Сайран Хамзин. – Кухня будет представлена самая разнообразная – русская, украинская, грузинская, европейская и так далее".
Сайран Хамзин подчеркнул, что особое место в меню ресторанов займут блюда национальной кухни.
"Гости форума смогут познакомиться с нашей казахской кухней. А чтобы внести что-то новое в традиционные способы приготовления традиционных блюд, мы перед мероприятием проведем для поваров города большой мастер-класс по национальной кухне, где будем оригинально готовить бешбармак, барамышки (казахские пирожки с начинкой из потрохов – прим. автора) и куырдак", – заключил Хамзин.
© Sputnik / Елена Бережная
Отметим, что петропавловские повара славятся на весь Казахстан. Так, недавно они стали победителями международного гастрономического фестиваля Nomad Food, который прошел в Боровом. Опередив 14 сборных из Казахстана, Румынии, Азербайджана, России, Сербии, Монголии и Узбекистана, петропавловцы взяли золото, приготовив изумительный куырдак в тыкве, традиционный бешбармак из ишимского карпа. Эти блюда, которые уже понравились ценителям вкусной кухни, обязательно войдут и в меню для гостей форума. Возможно, их попробуют даже президенты России и Казахстана.