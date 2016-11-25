​Подготовка к миссии

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Владимир ОСИПОВ

Министерство иностранных дел продолжает подготовку содержательной части программы работы в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, которая начинается 1 января 2017 года. Среди заявленных ее приоритетов, наряду с проблематикой ядерного разоружения и нераспространения, борьбы с терроризмом и экстремизмом, миротворчества и миростроительства, центральное место занимают вопросы безопасности и развития в Центрально-Азиатском регионе.

Как известно, Казахстан является первой страной Центральной Азии, которая стала членом СБ ООН, и в этом качестве готов представлять интересы всего региона. Поэтому важно понимание того, как наша страна может лучше содействовать решению региональных проблем через призму работы в Совбезе. В связи с этим по поручению Главы государства министр иностранных дел намерен до конца года посетить столицы государств Центральной Азии и Афганистана и провести переговоры по согласованному продвижению региональной тематики на площадке главного политического органа ООН.

Первыми двумя пунктами, которые в рамках обозначенной задачи посетил министр, стали Кабул и Душанбе. В обеих столицах Е. Идрисова приняли главы государств – Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которым он вручил специальные послания Президента Нурсултана Назарбаева с целью налаживания эффективных каналов взаимодействия для решения общих задач в контексте предстоящей работы.

На встрече с Президентом Афганистана казахстанский министр подчеркнул большое значение, придаваемое в Астане работе по решению вопросов региональной безопасности в Центральной Азии, в частности, связанных с перспективами стабилизации ситуации в ИРА.

Со своей стороны М. А. Гани поздравил с избранием Казахстана в непостоянные члены СБ ООН. По его словам, ситуацию в Афганистане следует рассматривать с двух ракурсов: обеспечения стабильности и безопасности для страны и ее соседей и поддержки социально-экономического развития и продолжения восстановления инфраструктуры мирной жизни. В связи с этим он поблагодарил за реализацию с 2009 года государственной образовательной программы РК, по линии которой в Казахстане получат высшее и среднее техническое образование до 1 тысячи афганских студентов, а также за оказание гуманитарной помощи и возведение на средства нашей страны социально важных объектов инфраструктуры в ИРА.

Вопросы предстоящего членства Казахстана в СБ ООН, а также сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и гуманитарной сферах обсуждались также на встречах Е. Идрисова с главой исполнительной власти ИРА Абдуллой Абдуллой, его заместителем Мохаммадом Мохаккеком, советником президента ИРА по вопросам национальной безопасности Ханифом Атмаром и министром иностранных дел ИРА Салахуддином Раббани.

25 ноября центральноазиатское турне главы внешнеполитического ведомства Казахстана продолжилось в Душанбе, где его принял Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В ходе содержательной беседы Е. Идрисов передал главе соседнего государства теплое приветствие Президента Казахстана и информировал о работе государственных органов двух стран по реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита казахстанского Лидера в Душанбе в сентябре 2015 года. При этом особо было отмечено значение подписанного в ходе того визита Договора о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Е. Идрисов поблагодарил лидера Таджикистана за поддержку кандидатуры Казахстана в голосовании на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017–2018 годах. Министр подчеркнул, что в Астане четко понимают высокую ответственность предстоящей миссии и рассматривают ее как возможность представления на данной площадке общих интересов государств Центральной Азии.

В ходе беседы было особо отмечено значение согласованной позиции стран Центральной Азии по международному содействию долгосрочной стабилизации ситуации в Афганистане. В данном контексте Е. Идрисов поделился с Президентом Таджикистана результатами своих переговоров в Кабуле. В свою очередь Э. Рахмон отметил заинтересованность официального Душанбе в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и важность регулярного обмена мнениями и информацией по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Кроме того, Е. Идрисов провел переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Асловым. На встречах в Душанбе также состоялся обмен мнениями по проблематике водно-энергетического комплекса в Центральной Азии. Были отмечены наметившиеся положительные тенденции в поиске общерегиональных решений, способных удовлетворить потребности всех заинтересованных сторон. 

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