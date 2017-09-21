Подготовка к отопительному сезону в Астане идет в штатном режиме – акимат
Айнур Курамысова
Подготовка к отопительному сезону в Астане идет в штаном режиме. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления энергетики столицы Бактыбек Жапаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме. Энергоисточники ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 – готовность составляет 90 %, тепловые сети – 92%, электрические сети – 80%, жилой сектор – 97,3%", – сказал Жапаев.
В абсолютной готовности к холодам находятся объекты образования, здравоохранения и культуры.