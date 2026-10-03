Подготовка к саммиту СНГ Событие 8 октября 2026 г. 1:00 Ануар Калмыков Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшем в Туркменистане. фото МИД РК В ходе мероприятия участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества в формате СНГ. Мухтар Тлеуберди проинформировал участников заседания о подходах Казахстана к вопросам, касающимся взаимодействия в рамках данной международной организации, и высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие потенциала Содружества. Основное внимание участников заседания было сконцентрировано на подготовке предстоящего саммита СНГ, который пройдет с участием лидеров стран Содружества 9 октября в Туркменистане. В частности, министры одобрили политические заявления глав государств по случаю 35-летия образования СНГ и по вопросам сохранения исторической памяти. Также, по информации МИД РК, одобрены проекты документов, направленных на укрепление сотрудничества в сферах безопасности, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в области транспорта, науки, космоса и информационно-коммуникационных технологий. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия в рамках Содружества, высказались за практическую реализацию достигнутых договоренностей и повышение эффективности механизмов многостороннего сотрудничества. #МИД РК #Совет министров иностранных дел СНГ #Мухтар Тлеуберди