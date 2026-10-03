Подготовка к саммиту СНГ

Событие
Ануар Калмыков

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшем в Туркменистане.

фото МИД РК

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества в формате СНГ.

Мухтар Тлеуберди проинформировал участников заседания о подходах Казахстана к вопросам, касающимся взаимодействия в рамках данной международной организации, и высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие потенциала Содружества.

Основное внимание участников заседания было сконцентрировано на подготовке предстоящего саммита СНГ, который пройдет с учас­тием лидеров стран Содружест­ва 9 октября в Туркменистане. В частности, министры одобрили политические заявления глав государств по случаю 35-летия образования СНГ и по вопросам сохранения исторической памяти.

Также, по информации МИД РК, одобрены проекты докумен­тов, направленных на укреп­ление сотрудничества в сферах безопасности, экономического и культурно-гуманитарного сот­рудничества, взаимодействия в облас­ти транспорта, науки, космоса и информационно-коммуникационных технологий.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимо­действия в рамках Содружества, высказались за практическую реализацию достигнутых догово­ренностей и повышение эффективности механизмов много­стороннего сотрудничества.

#МИД РК #Совет министров иностранных дел СНГ #Мухтар Тлеуберди

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