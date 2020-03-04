Подготовка к севу

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Необходимый объем семян зерновых колосовых заготовлен полностью. Чуть хуже ситуация по картофелю (90%) и масличным культурам (88,7%). В парках сельскохозяйственной техники заканчивается ремонт машин, проводится их осмотр перед выводом на посевную.

По информации заместителя акима области Муратхана Шукее­ва, готовность 8,4 тыс. единиц сельхозтехники находится на уровне 98%. Поставка 18,3 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива начнется в марте. Из местного бюджета будет выделен 1 млрд тенге на приобретение 25,7 тыс. тонн минеральных удобрений.

В ходе областного аппаратного совещания глава региона Бердибек Сапарбаев отметил важность заготовки и использования качест­венных семян для достижения высоких показателей.

– Качество семян – главный критерий для получения хорошего урожая. Также необходимо уделить внимание подготовке техники, топлива и удобрений. Мы должны диверсифицировать посевные площади в пользу рентабельных культур, больше выращивать сахарной свеклы, масличных культур, овощей, бахчевых, – расставил приоритеты аким области.

Глава региона также обратил внимание на необходимость уже сегодня провести переговоры с представителями Кыргызстана на предмет предоставления воды в вегетативный период для нужд приграничных районов.

Не остается в стороне и вопрос недостатка свободных земель сельскохозяйственного назначения, который неоднократно поднимали местные аграрии, в том числе на недавней отчетной встрече акима области перед населением и во время его рабочих поездок по районам. Перед ответственными лицами поставлена четкая задача – провести полную инвентаризацию, вернуть государству неис­пользуемые наделы и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.

Между тем наконец решен воп­рос погашения задолженности Меркенского сахарного завода перед местными свекловодами, которая, по словам председателя наблюдательного совета перерабатывающего предприятия Нуржана Каирбекова, возникла в связи с резким падением цены на сахар.

Руководство завода пообещало провести процедуру поэтапно согласно графику. Первую половину планируется выплатить уже в следующем месяце, чтобы аграрии смогли приступить к работе. Остаток будет выплачен в первые две недели апреля. Общая задолженность перед аграриями на сегодня составляет 918 млн тенге.

Трудности свекловодов не пугают, и они намерены продолжать выращивать сладкий корень. Некоторые планируют даже увеличить клин. К примеру, глава крестьянского хозяйства «Аспан Агро» Саха Манатов отвел под сахарную культуру 300 га.

НОВЫЙ ВИТОК «ПИЛОТА»

На особом контроле находится продвижение пилотного проекта по повышению доходов сельчан. Он был запущен в прошлом году по поручению Елбасы и Главы государства и уже в ближайшем будущем позволит заметно поднять показатели экономики региона. Акцент сделан на частные подсобные хозяйства, которые служат основным источником средств для многих жителей аулов.

Как отметил заместитель акима области Нуржан Календеров, на их долю сегодня приходится 43% всей производимой сельскохозяйственной продукции в области. Именно личные хозяйст­ва вырабатывают 60% молока и мяса в регионе.

Встречи с местным населением в сельских округах дали положительный результат. Многие жители заинтересовались беспрецедентным предложением господдержки и выразили желание воспользоваться им. Необходимо только создать кооперативы. Именно эта форма собственности, как подчеркнул руководитель областного управления сельского хозяйства Берик Нигмашев, наиболее подходящая для исполнения задуманного.

В итоге профинансировано более 1,7 тыс. заявок на 5,4 млрд тенге. Еще 664 в настоящее время рассматриваются в социально-предпринимательской корпорации «Тараз», результаты будут известны до 10 марта. Всего по пяти направлениям в проекте принимают участие 88% дворов 11 сельских округов области.

Недавно участники проекта получили необходимую сельскохозяйственную технику. Порядка 194 единиц машин 29 видов, в том числе 33 трактора, 11 комбайнов, 3 КамАЗа и еще 147 единиц различной агротехники, произведенной на заводах Беларуси, Украины, Турции, России, Польши и Казахстана, переданы кооперативам пилотных округов. На эти цели было выделено 1 070,9 млн тенге.

Техника передана в лизинг через СПК «Тараз» без дополнительных гарантий под 5%. Она поможет освоить 1 071,7 га приусадебных участков и 77 362 га земли за пределами села.

Проект очень важен для развития не только Жамбылской облас­ти, но и страны в целом, однако акимы на местах не могут наладить эффективную организационную работу, считает руководство региона. Много времени отнимает рассмотрение залоговых документов, освоено лишь 2,2 млрд тенге из выделенных на закуп скота 5,3 млрд тенге.

Аким области поручил за каж­дым населенным пунктом закрепить ответственного за реализацию проекта. Заместителям акима области Муратхану Шукееву и Нуржану Календерову поручено завершить мероприятия по оформ­лению документов заявителей, выдаче кредитов, земельных наделов, покупке скота и техники до начала весенне-полевых работ.