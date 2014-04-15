Подготовка к севу

Как отметил А. Суйчинов, выращиванию картофеля в регионе уделяется особое внимание, два сельхозпредприя­тия – ТОО «Агрофирма «Приречное» и крестьянское хозяйство «Муздыбай» – уже несколько лет занимаются производством его высокопродуктивных семян. В текущем году они подготовили на реализацию 870 тонн семян 1–3-й репродукции.

Кроме зерновых, картофеля и многолетних трав крестьянские хозяйства, занимающиеся растениеводством, посеют бахчевые культуры на 80,7 га, масличные – на 600 га, кукурузу на силос – на 120 га. Все крестьянские хозяйства и товарищества в полном объеме обеспечены качественными семенами, в том числе элитными – из Голландии и России. Также агроформирования уже начали получать необходимые минеральные удобрения.

Продолжается целенаправленная работа по внед­рению новых технологий в растениеводстве. На 30 га планируется увеличение площади под культуры, выращиваемые по методу капельного орошения.

Айгуль БИДАНОВА, Семей