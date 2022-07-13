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Подготовка к выборам началась
Лилия Сыздыкова

Центральная избирательная комиссия приступила к организации выборов депутатов Сената Парламента РК от трех новых областей.

Выборы депутатов Сената Парламента РК от областей Абай, Жетісу и Ұлытау Указом Президента Касым-Жомарта Токаева наз­начены на 24 августа 2022 года.

На заседании Центральной избирательной комиссии РК под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова были обсуж­дены вопросы организации и проведения предстоящих выборов: утверждены календарный план основных мероприятий, формы избирательных документов, а также установлены расходы кандидатов в сенаторы, покрываемые из средств республиканского бюджета.

Согласно Конституции РК, депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права (при тайном голосовании выборщиками – депутатами мас­лихатов) по два человека от каждой области, города респуб­ликанского значения и столицы.

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров сообщил, что от каждой из трех областей избирается по два депутата: один – на срок полномочий депутатов, избранных 28 июня 2017 года; второй – на срок полномочий депутатов, избранных 12 августа 2020 года.

На заседании ЦИК был утверж­ден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента РК от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенных на 24 августа 2022 года.

Определены следующие этапы избирательной кампании.

Выдвижение кандидатов – с 13 июля до 18 часов 30 июля 2022 года. Выдвижение осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения. Кандидат должен быть поддержан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, представляю­щих все маслихаты области, но не более чем 25% голосов выборщиков от одного маслихата.

Следующий этап – регистрация, которая продлится до 18.00 часов 3 августа 2022 года. Регистрацию кандидатов осуществляют областные избирательные комиссии на основании следующих документов: решения соответствующего маслихата о выдвижении кандидата в депутаты (в случае выдвижения маслихатом); заявления о согласии (намерении) баллотироваться кандидатом в депутаты; протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата; биографических данных кандидата; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах; документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса в сумме 900 000 тенге.

Следующие этапы: предвыборная агитация – начинается после 18.00 часов 3 августа и длится до 00.00 часов 23 августа. День тишины – 23 августа. День голосования – 24 августа 2022 года.

Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования. Протоколы подсчета голосов пересылаются в ЦИК не позднее 25 августа 2022 года. Итоги выборов депутатов Сената Парламента устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.

На заседании было утверждено постановление «Об утверждении некоторых форм избирательных документов по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенным на 24 августа 2022 года». Документом утверждены формы бюллетеня для голосования, протокола избирательной комиссии о результатах подсчета голосов и сообщения о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Сената Парламента РК.

Член ЦИК Сабила Мустафина сообщила, что в соответствии с избирательным законодательством государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со свои­ми программами в СМИ. Порядок и объемы выделения средств на эти цели определяются ЦИК.

На заседании было принято постановление «Об установлении размеров расходов кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, покрываемых из средств республиканского бюджета на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау, назначенных на 24 августа 2022 года». Соглас­но документу, на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных изданиях кандидатам выделяется по 350 000 тенге; проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – 70 000 тенге; транс­портные расходы – 80 000 тенге.

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