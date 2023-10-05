Подготовка к выборам продолжается

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Ася Петрова

Продолжаются инспекционные выезды членов ЦИК в регионы, где в пилотном режиме пройдут выборы акимов районов и городов областного значения.

В рамках организации и проведения кампании заместитель председателя ЦИК Константин Петров и члены ЦИК Сабила Мустафина и Асылбек Смагулов посетили Павлодарскую, Алматинскую и Кызылординскую области, а также область Жетысу. Основная цель поездок членов Центральной избирательной комиссии состояла в оказании методической и практической помощи и обучении членов местных избиркомов.

Заместитель председателя ЦИК РК в ходе посещения Павлодарской области ознакомился с ходом подготовки избирательных органов Актогайского, Железинского, Щербактинского районов к предстоящим в нояб­ре выборам.

Константин Петров принял участие в тренингах, проводимых районными территориальными избирательными комиссия­ми (ТИК) для участковых комиссий. Основной акцент был сделан на отработку практических кейсов. Константин Петров разъяснил основные этапы проведения выборной кампании, начиная от назначения выборов до дня голосования включительно. На все заданные вопросы были даны исчерпывающие ответы. Всего в тренингах приняли участие 335 членов избиркомов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Константин Петров встретился с членами областной, городской, районных территориальных избирательных комиссий Павлодарской облас­ти. На встречах обсуждались вопросы подготовки выборной кампании, информирования населения, продолжения обучения членов участковых избирательных комиссий.

Член ЦИК РК Сабила Мустафина приняла участие в работе обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий, которые прошли 2–3 октября в Кербулакском и Сарканском районах области Жетысу.

В ходе семинаров был обсуж­ден алгоритм работы участковой избирательной комиссии в день выборов, также были даны ответы на вопросы. Всего в мероприятиях приняли участие 282 члена участковых избиркомов из двух районов и 8 председателей районных ТИК области, а также 14 членов районных ТИК.

В рамках подготовки к проведению выборов акимов пилотных районов с 26 сентября в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области стартовал цикл выездных обу­чающих семинаров для членов избирательных комиссий на тему «Особенности избирательного процесса по выборам акимов районов, городов областного значения Республики Казахстан в пилотном режиме». Член ЦИК Сабила Мустафина 4 октября приняла участие в данных мероприятиях.

В рамках семинаров были рассмотрены вопросы организации работы избирательных комиссий, порядка голосования и подведения итогов голосования, ответственности за нарушение избирательного законодательства и другие.

Также были проведены деловые игры «День голосования», где особое внимание уделялось оформлению избирательных документов, поведению членов избирательных комиссий, разрешению возможных конфликт­ных ситуаций в день выборов.

По итогам семинаров участники обучения прошли тестирование на знание выборного законодательства. Всего в мероприятиях приняли участие 170 человек.

Член ЦИК РК Асылбек Смагулов посетил с инспекционным визитом Сырдарьинский и Шие­лийский районы Кызылординской области. Там он осмот­рел несколько избирательных участков, проанализировал ход подготовки к выборам и понаблюдал за практикой проведения деловой игры «День голосования», на которой была детально разобрана работа членов участковой избирательной комиссии.

Асылбек Смагулов обсудил с членами комиссии актуальные вопросы проведения выборов. Кроме того, он принял участие в работе семинаров-совещаний с участием представителей местных исполнительных и правоохранительных органов в Сырдарьинском и Шиелийском районах. На них шла речь о ходе подготовительной работы, соблюдении законности в период проведения кампании, обеспечении охраны общественного порядка в день выборов.

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