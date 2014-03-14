Общество
Подготовка к юбилею

В ней приняли участие ученые-историки, депутаты Парламента РК, общественные дея­тели и студенты. В рамках форума, начавшегося с посещения могил видного государственного деятеля Смагула Садуакасулы и воинов последнего казахского хана Кенесары, состоялась презентация полного собрания сочинений Алихана Букейханова. Основной целью конференции была подготовка предложений Президенту Нурсултану Назарбаеву и Правительству по проведению 150-летнего юбилея Алихана Букейханова. В частности, было предложено 2016 год провозгласить годом Алихана Букейханова, возвести памятники во всех областных центрах и городах, дать его имя центральным улицам в городах Казахстана. 

Принятая по итогам конференции резолюция будет направлена в Правительство для принятия специального правительственного постановления по проведению 150-летия со дня рождения Алихана Букейханова в международных масштабах, под эгидой ЮНЕСКО.

Азамат СЫЗДЫКБАЕВ

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