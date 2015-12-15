Свежий выпуск
​Подготовка под контролем
Михаил ДАРЬИНСКИЙ

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков. Напомнив, что с 5 по 21 августа следующего года в бразильском Рио-де-Жанейро пройдут главные спортивные состязания четырехлетия, он объя­вил: в штатную национальную команду по летним олимпийским видам спорта включены более 500 спортсменов, 190 тренеров. Всего же на ХХХI летних Олимпийских играх выступят 12 500 атлетов из 205 стран. Они разыграют 306 комплектов медалей.

– Министерством культуры и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом создан штаб по подготовке к летним Играм, сформированы научные группы, – сказал С. Мусайбеков. – Все идет по календарному плану, проблем, в том числе финансовых, нет. Спортсмены готовятся ответственно. Сборные страны в 2015 году приняли участие в более чем 40 чемпионатах Азии, 29 лицензионных чемпионатах мира, а также в многоступенчатых кубках мира для набора рейтинговых очков, дающих право участия в Олимпийских играх 2016 года. В следующем году планируются участие казахстанских спортсменов в более чем 70 континентальных и мировых лицензионных соревнованиях, а также в 52 этапах кубков мира.

На сегодня по 10 видам спорта завоеваны 43 лицензии на участие в Олимпийских играх 2016 года. Причем данный показатель выше, чем аналогичные за тот же период перед Пекинской и Лондонской олимпиадами. Полный комплект лицензий имеет сборная по тяжелой атлетике.

В брифинге также приняли участие председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ельсяир Канагатов и директор дирекции национальных команд и спортивного резерва КДСФК МКС РК Кайыргелды Жанпеисов.

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