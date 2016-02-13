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Подготовка – полным ходом
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Значимым этапом электоральной кампании является выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней. В этом процессе в Приуралье сейчас участвуют партия «Нур Отан», НДПП «Ауыл» и ДПК «Ак жол». На 150 мест в районных маслихатах на сегодня претендуют 333 кандидата, в уральский городской маслихат выдвинуты 16 – на 20 мест. В областной маслихат, который будет состоять из 30 депутатов, выдвинуты 24 кандидата. Около 60% из них – это люди с высшим образованием. Зарегистрированы 80 кандидатов. В числе выдвиженцев 26% составляют женщины и почти 10% – молодежь.

Проведен областной обучающий семинар для членов избиркомов. Сейчас центр разъяснительной и организационной работы сместился в районы. Все комиссии обеспечены методическими пособиями. На совещании с руководителями областных, городских и районных СМИ достигнута договоренность об объективном и соответствующем выборному законодательству освещении подготовительного этапа и хода выборов представительной ветви власти.

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