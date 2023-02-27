Подготовка продолжается

Члены Центральной избирательной комиссии Константин Петров и Сабила Мустафина 23–24 февраля приняли участие в выездных семинарах-совещаниях в Алматы, Алматинской области и области Жетысу по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, назначенных на 19 марта 2023 года.

В мероприятиях приняли участие представители местных исполнительных органов, работники областных прокуратур, члены территориальных избирательных комиссий, представители предвыборных штабов кандидатов, международные наблюдатели и представители СМИ.

Члены Центральной избирательной комиссии разъяснили участникам все новшества выборного законодательства и вопросы финансирования предвыборной агитации, а также сообщили об итогах регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по 29 одномандатным округам.

На мероприятии в Жетысу заместитель руководителя аппарата акима области Бахытгуль Нусипова доложила, что всего в регионе созданы 458 избирательных участков. Приняты меры по их материально-техническому оснащению, в том числе с учетом условий, необходимых для обеспечения доступности мест для голосования для людей с инвалидностью. Также в области 19 марта планируется организовать работу 24 автомашин службы «Инватакси» для доставки инвалидов на избирательные участки.

В целях проведения разъяс­нительной работы во всех районах и городах области действуют 17 сall-центров, функционируют телеграм-бот и онлайн-сервис «Проверь себя в списках избирателей». Круглосуточно работает единый контакт-центр, который может принимать до 10 звонков одновременно.

Для обеспечения единой координации общественного наблюдения сформирован список координаторов из 11 человек и пул независимых наблюдателей в количестве 886 человек от филиала РОО «Коалиция общественных наблюдателей Дауыс» по области Жетысу и от НПО-партнеров.

Аналогичная работа ведется в Алматинской области. Руководитель аппарата акима региона Тулеген Сарсембаев сообщил, что жители области могут получить информацию о своем избирательном участке и проверить себя в списках избирателей на онлайн-сервисе «Поиск избирателей», через телеграм-бот, сall-центры в 10 районах и городе Конаеве.

На сегодняшний день в регионе определено 197 помещений для проведения встреч кандидатов с избирателями и 709 мест для размещения наглядной агитации.

Особые условия на избирательных участках обеспечены для 1 353 граждан с ограниченными возможностями. На сегодняшний день из 601 участка обеспечены пандусами 595, тактильными указателями при входе – 390.

Кроме того, в период голосования для лиц с инвалидностью на всех участках будут организованы уголки и оборудованы кабинки, привлечены специалисты жестового языка для избирателей с нарушением слуха. Также в областном центре и во всех районах в день голосования будут задействованы 18 автомашин службы «Инватакси».

В областях и городе Алматы, которые посетили члены ЦИК, для территориальных избирательных комиссий были также проведены тренинги в форме деловой игры на основе реальных кейсов.

В ходе организованной игры члены избирательных комиссий моделировали все процессы, которые будут происходить на участках в день голосования, показали, как будут работать участковые избирательные комиссии, начиная с регистрации голосующих и выдачи бюллетеней до завершения всей работы.

В завершение семинаров-совещаний члены Центр­избиркома ответили на все интересующие членов территориальных избирательных комиссий вопросы.