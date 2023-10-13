Подготовка продолжается

Основной целью посещения регионов, где впервые пройдут прямые выборы акимов, являются оказание методической и практической помощи, а также обучение членов избирательных комиссий.

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, посетивший Костанайскую область, ознакомился с ходом подготовки к выборам избирательных органов Карабалыкского, Федоровского, Алтынсаринского, Денисовского районов и города Рудного.

В рамках поездки он принял участие в работе обучающих семинаров для членов участковых комиссий.

Также Константин Петров провел встречи с членами областной, городской и районных территориальных избирательных комиссий региона, где были обсуждены организационные вопросы подготовки к выборам, ход агитационной кампании, порядок взаимодействия комиссий с другими участниками избирательного процесса и так далее.

Член ЦИК Сабила Мустафина посетила область Улытау, где ознакомилась с ходом работы местных избирательных комиссий, проводимой в рамках текущей выборной кампании. Также она приняла участие в обучающем мероприятии для 165 членов избирательных комиссий Улытауского района по вопросам подготовки к проведению предстоящих выборов.

Член ЦИК Асылбек Смагулов побывал с инспекционным визитом в Абайском районе и городе Курчатове области Абай. Он посетил участковые избирательные комиссии сел Карабулак, Орда, Караул и Архат в Абайском районе, где 5 ноября будет избираться аким, проинспектировал ход подготовки к предстоящим выборам, а также принял участие в обучающем семинаре для членов избирательных комиссий.

В рамках проводимых обучающих мероприятий члены ЦИК основной акцент традиционно делают на отработке практичес­ких кейсов по работе участковой избирательной комиссии до дня голосования и непосредственно в день выборов, уделяют внимание порядку заполнения форм избирательных документов, взаимодействию членов участковых комиссий с другими участниками избирательного процесса. Членам участковых избирательных комиссий были разъяснены основные требования Конституционного закона «О выборах в РК», этапы проведения выборной кампании.

Ранее члены ЦИК уже посетили 9 регионов – Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жетысу, Карагандинскую, Кызылординскую и Павлодарскую области.