Подготовкой кадров занялись заводчане

Ринат Кульмагамбетов, Атырауская область

Среднеспециальная и высшая школы образования не поспевают за индустриализацией экономики – вновь созданные и модернизированные предприятия испытывают дефицит квалифицированных работников. Эта «нужда» заставила руководителей заводов пойти, что называется, в народ – в школы, колледжи и вузы, чтобы там подыскать будущих проектировщиков, инженеров и сварщиков.

В номере «КП» за 16 февраля текущего года мы рассказывали о единственной в стране лаборатории FabLab Atyrau, где мальчишек и девчонок обучают 3D-моделированию и конструированию. Также сообщалось о проявленном интересе со стороны завода по производству и ремонту буровых долот к данному проекту.

– Мы, действительно, оказались приятно удивлены тем, что ученики школ и колледжей знают и умеют работать на сложных программах и осваивают программирование, моделируют изделия для печати на 3D-принтере. Важно, что ребята, несмотря на свой юный возраст, уже знакомы с инструментарием и разбираются в его наз­начении, чего не скажешь о выпускниках вузов, которых приходится учить с нуля азам технических профессий, – рассказал нам после публикации начальник производственно-технического отдела завода «Жигермунайсервис» Аслан Джумагазиев.

Сегодня на этом заводе, занимающемся производством и ремонтом бурового оборудования в нефтегазовой сфере, не хватает технических специалистов, знающих и умеющих работать на современных станках с числовым программным управлением. То есть для работы на них нужны технари, способные на компьютере смоделировать необходимую деталь и задать параметры для ее изготовления.

В цифровой лаборатории FabLab для дополнительного обучения установят используемую на заводе программу 3D-моделирования «Компас». Также для ребят проведут экскурсию на производство, заинтересовавшихся пригласят на практику.

– Таким образом, мы преследуем главную цель – подготовку кадров, причем заинтересованных и подкованных. Сейчас к нам приходят очень много выпускников – юристов и экономистов, а нам нужны инженерно-технические специалисты. Но и они после вуза не знают, как в руках инструмент держать, – говорит Аслан Джумагазиев, с сожалением отмечая, что даже хороших сварщиков и токарей сложно найти.

Если со школьниками работа нацелена на долгосрочную перспективу и, прежде всего, носит профориентационный характер, то со студентами дело обстоит иначе. Их нужно научить работать на современном оборудовании. Для решения проблемы завод «Жигермунайсервис» сотрудничает с Атырауским университетом нефти и газа, студенты которого по прог­рамме дуального обучения проходят практическую подготовку.

Заводчане также отмечают, что производство работает по современным общемировым стандартам. Новейшее оборудование позволяет выпускать сложные детали, ранее закупаемые за рубежом. Кстати, здесь же произвели первую установку для сверхглубокого бурения.

– В 2014 году в Атырау открылся межрегиональный центр подготовки и переподготовки специалистов для нефтегазовой отрасли АРЕС Petrotechnic, первыми выпускниками стали 266 казахстанских слушателей. Также эту проблему мы решаем совместно с предприятиями. Например, на заводе «Атыраунефтемаш» открылся сертифицированный по международным стандартам центр подготовки сварщиков. Еще одна компания готова обучить 26 ребят рабочим профессиям с последующим трудоустройством на объектах проекта будущего расширения ТШО, – сообщил корреспонденту «КП» первый заместитель акима области Гумар Дюсембаев.

Вот уж повод задуматься об актуальности слов о ценности человеческого капитала. Ведь без хорошего специалиста даже роботизированные с навороченным программным управлением станки – всего лишь бездушные машины. Дефицит кадров свидетельствует об отставании системы образования от темпа экономических новаций. С другой стороны, хорошо, что производственники сами взялись за решение проблемы.

