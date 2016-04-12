Подготовку к конференции "Построение мира без ядерного оружия" обсудили в Акорде
Ерзат Сергазин
В Астане под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой состоялось совещание по вопросам подготовки к Международной конференции "Построение мира без ядерного оружия", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как сообщается, в совещании приняли участие представители руководства Администрации Президента, Правительства, Аппарата Сената Парламента, уполномоченных государственных органов.
Государственный секретарь подчеркнула, что одним из первых указов Главы государства является решение о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
"Все 25 лет независимости Президент Казахстана уделяет особое внимание вопросам глобального ядерного разоружения и нераспространения. Инициативы Нурсултана Назарбаева в данной сфере имели глобальный резонанс на Саммите по ядерной безопасности, прошедшем в Вашингтоне (США) с 31 марта по 1 апреля 2016 года. Так, Глава государства выступил с Манифестом "Мир. XXI век", который обрел статус официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН. В документе обозначена четкая позиция Казахстана по актуальным темам, представляющим интерес для всего человечества", – отметила Абдыкаликова.
Проведение международной конференции, посвященной закрытию Семипалатинского испытательного ядерного полигона, пройдет под эгидой 25-летия независимости Казахстана, прозвучало в ходе совещания, по итогам которого Гульшара Абдыкаликова дала ряд поручений государственным органам.