Первое – сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне и второе – передать часть полномочий Президента по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным структурам.

О том, как ведется работа по второму направлению, вчера в Службе центральных коммуникаций рассказал директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Дархан Игембаев, выступивший с лекторием на эту тему. По его словам, в ходе мониторинга и анализа специа­листы Минюста пришли к выводу, что необходима разработка закона о Правительстве, который регулировал бы все моменты. На сегодняшний день подготовлены концепции двух проектов: закона и конституционного закона, с их текстами можно ознакомиться на портале ведомства.

По словам спикера, специалистами министерства проведен анализ 298 действующих законов, 11 конституционных законов, 20 кодексов. В ходе этой работы выявлены те полномочия, которые можно перераспределить на уровень Правительства и непосредственно передать уполномоченным органам.

В ближайшее время предлагаемые законы будут внесены на рассмотрение Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности и далее в Парламент страны.