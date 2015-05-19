Подход государственный, ответственность – персональная Свежий выпуск 731 Беседу вела Валентина ФИРОНОВА

– Исидор Шамилович, в первую очередь хотелось бы узнать, на решение каких задач направлена деятельность Центра судебной экспертизы?

– Наша деятельность направлена на решение задач, вытекающих из Посланий Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» и «Нұрлы жол – путь в будущее».

Важно отметить, что вопросы совершенствования судебно-экс­пертной деятельности всегда находятся в поле зрения Президента РК. Идеи Лидера нации в данной сфере легли в основу Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014–2020 годы, а также отражены в Плане мероприятий по ее реализации, принятом постановлением Правительства.

В этом контексте весь потенциал органов судебной экспертизы направлен на совершенствование методологической базы, внедрение новых видов исследований, улучшение качества работы. Большое внимание уделяется и соответствию экспертиз мировым стандартам, получению международной аккредитации по отдельным направлениям деятельности.

Первостепенное значение также придается повышению профессио­нализма кадров, уровню взаимодействия с правоохранительными, специальными и судебными органами. Кроме того, укрепляется международное сотрудничество, развивается институт частных судебных экспертов, совершенствуется материально-техническая база.

– Как вы оцениваете качество проводимых экспертиз?

– Считаю, что качество экспертиз, проводимых в Казахстане, заслуживает положительной оценки. Все познается в сравнении. Нам удалось вывести эту работу на более высокий уровень.

В адрес центра поступают положительные отзывы о качестве экспертиз от органов, их назначающих. Нужно сказать, что такие результаты достигнуты во многом благодаря внедрению в практику мер по выявлению недостатков и упущений. В случае выявления проблем мы мгновенно реагируем и организовываем обучение по определенным видам исследований.

Особо хочу отметить, что вопросы качества проводимых экспертиз находятся под пристальным вниманием министра юстиции Берика Имашева. Об итогах работы Центра судебной экспертизы я недавно докладывал на коллегии Министерства юстиции. Повторю некоторые цифры.

В минувшем году для производства судебных экспертиз поступило 60 311 материалов. Выполнено 54 914 экспертиз. В целом доля повторных экспертиз с противоположными выводами от общего числа проведенных повторных экспертиз за 2014 год составила 7,3%, в 2013 году данный показатель равнялся 9,1%.

– Насколько известно, повышение профессионального мастерства судебных экспертов – одно из ключевых направлений деятельности центра. Как проводится эта работа?

– Повышение квалификации экспертов ведется с привлечением как казахстанских, так и зарубежных ученых. В прошлом году в связи с внедрением новых видов судебной экспертизы экологической продукции и генно-модифицированных продуктов 20 экспертов прошли профильное обучение в Москве и Минске. В рамках программы «Болашак» 18 экспертов нашего центра обу­чаются в Лондонской школе экономики и политических наук.

Нами на системной основе проводятся научно-практические мероприятия с участием представителей правоохранительных, специальных органов и судов, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы судебной экспертизы. В прошлом году центром проведены заседания с частными экспертами и представителями Республиканской палаты оценщиков, а также совместное совещание с сотрудниками прежнего Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

В феврале текущего года цент­ром организовано заседание «круглого стола» совместно с Генеральной прокуратурой, МВД, КНБ, Комитетом государственных доходов Министерства финансов и другими заинтересованными госорганами.

В целом процесс повышения профессионального уровня судебных экспертов носит непрерывный характер. В текущем году мы планируем организовать обучение для более 150 судебных экспертов в Казахстане и в экспертных учреж­дениях зарубежных стран.

В текущем году нам удалось решить вопрос о введении в «Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования» специальности «судебная экспертиза» по уровню магистратуры. В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении данной специальности по уровню докторантуры PhD.

Одновременно центром принимаются меры по развитию сотрудничества с высшими учебными заведениями страны по вопросам повышения квалификации экспертов. На сегодня такая договоренность достигнута с руководством Казахского национального университета им. Аль-Фараби, КазГЮУ, Карагандинского государственного технического университета и ВКГУ им. С. Аманжолова. И эта работа будет продолжена.

– Как организована научно-методическая деятельность цент­ра? И насколько она успешна?

– Считаю, что каждая экспертиза носит научно-исследовательский характер. За проведение научно-исследовательской и методической работы в Центре судебной экспертизы отвечает Научно-исследовательский институт судебной экспертизы. Под руководством директора НИИСЭ, кандидата юридических наук, доцента Бауржана Курманбаева и его заместителя – кандидата математических наук Жанны Загитовой институт осуществляет деятельность по разработке новых видов экспертиз и научно-методическому обеспечению в тесном взаимодействии с судебными экспертами.

Новые виды экспертиз и методик разрабатываются на основе потребностей практики. Данное направление требует взвешенного подхода. Рабочие группы детально изучают опыт других стран, получают консультации у ведущих казахстанских и зарубежных ученых.

Благодаря системной работе в 2014 году Государственный реестр пополнился 23 новыми и 3 усовершенствованными методиками судебно-экспертных исследований.

Одним из значимых достижений по линии научно-методической деятельности центра стала разработка стандарта оценки отчуждаемого для государственных нужд земельного участка или иного недвижимого имущества. Данный стандарт был утвержден приказом министра юстиции 5 ноября 2014 года. А разрабатывался он центром совместно с департаментом регистрационной службы и организации юридических услуг, а также Республиканской палатой оценщиков.

Для удовлетворения потребностей правоохранительных, специальных органов и судов в экспертных исследованиях введены два новых вида экспертиз – по судебно-религиоведческому направлению и судебно-экспертному исследованию железнодорожного транспорта.

Важным шагом по разработке новых методик стала реализация международного научного проекта «Совершенствование экспертно-криминалистической методологии исследования алкогольной продукции», осуществленного Центром судебной экспертизы совместно с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби. По итогам проекта будет подготовлена соответствующая методика.

– На каких участках работы вы намерены сосредоточить усилия в дальнейшем?

– Как уже говорилось, деятельность Центра судебной экспертизы направлена на реализацию положений Госпрограммы дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014–2020 годы.

В связи с передачей функций судебной медицины в ведение Министерства юстиции центром разработан проект закона РК «О судебно-экспертной деятельности», направленный на достижение высокой эффективности и укрепление судебно-экспертной системы. Законопроект внесен в Мажилис Парламента, и одной из важнейших задач центра сегодня является скорейшее его принятие.

Немаловажными остаются вопросы разработки новых видов экспертиз и методик в соответствии с потребностями правоприменительной практики. Это такие виды исследований, как электротехническая и технологическая экспертизы.

Большое значение имеет также повышение качества строительной, видеофонографической, психолого-филологической экспертиз, экспертизы дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств, компьютерных технологий. А также судебно-экспертные исследования аналогов наркотических средств, введенных самостоятельным предметом преступления в новый Уголовный кодекс РК. Прорабатывается вопрос по внедрению экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

Не менее важным является повышение профессионального мастерства и переподготовки экспертов по всем вышеперечисленным видам экспертиз.

