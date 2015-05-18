Подход государственный, ответственность – персональная 1261 Беседу вела Валентина ФИРОНОВА

– Исидор Шамилович, в первую очередь хотелось бы узнать, на решение каких задач направлена деятельность Центра судебной экспертизы?



– Наша деятельность направлена на решение задач, вытекающих из посланий Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана "Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее" и "Нұрлы жол – путь в будущее".



Важно отметить, что вопросы совершенствования судебно-экс­пертной деятельности всегда находятся в поле зрения Президента РК. Идеи Лидера нации в данной сфере легли в основу Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014–2020 годы, а также отражены в Плане мероприятий по ее реализации, принятом постановлением Правительства.



В этом контексте весь потенциал органов судебной экспертизы направлен на совершенствование методологической базы, внедрение новых видов исследований, улучшение качества работы. Большое внимание уделяется и соответствию экспертиз мировым стандартам, получению международной аккредитации по отдельным направлениям деятельности.



Первостепенное значение также придается повышению профессио­нализма кадров, уровню взаимодействия с правоохранительными, специальными и судебными органами. Кроме того, укрепляется международное сотрудничество, развивается институт частных судебных экспертов, совершенствуется материально-техническая база.



– Как вы оцениваете качество проводимых экспертиз?



– Считаю, что качество экспертиз, проводимых в Казахстане, заслуживает положительной оценки. Все познается в сравнении. Нам удалось вывести эту работу на более высокий уровень.



В адрес центра поступают положительные отзывы о качестве экспертиз от органов, их назначающих. Нужно сказать, что такие результаты достигнуты во многом благодаря внедрению в практику мер по выявлению недостатков и упущений. В случае выявления проблем мы мгновенно реагируем и организовываем обучение по определенным видам исследований.



Особо хочу отметить, что вопросы качества проводимых экспертиз находятся под пристальным вниманием министра юстиции Берика Имашева. Об итогах работы Центра судебной экспертизы я недавно докладывал на коллегии Министерства юстиции. Повторю некоторые цифры.



В минувшем году для производства судебных экспертиз поступило 60 311 материалов. Выполнено 54 914 экспертиз. В целом доля повторных экспертиз с противоположными выводами от общего числа проведенных повторных экспертиз за 2014 год составила 7,3%, в 2013 году данный показатель равнялся 9,1%.



– Насколько известно, повышение профессионального мастерства судебных экспертов – одно из ключевых направлений деятельности центра. Как проводится эта работа?



– Повышение квалификации экспертов ведется с привлечением как казахстанских, так и зарубежных ученых. В прошлом году в связи с внедрением новых видов судебной экспертизы экологической продукции и генномодифицированных продуктов 20 экспертов прошли профильное обучение в Москве и Минске. В рамках программы "Болашак" 18 экспертов нашего центра обу­чаются в Лондонской школе экономики и политических наук.



Нами на системной основе проводятся научно-практические мероприятия с участием представителей правоохранительных, специальных органов и судов, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы судебной экспертизы. В прошлом году центром проведены заседания с частными экспертами и представителями Республиканской палаты оценщиков, а также совместное совещание с сотрудниками прежнего Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.



В феврале текущего года цент­ром организовано заседание "круглого стола" совместно с Генеральной прокуратурой, МВД, КНБ, Комитетом государственных доходов Министерства финансов и другими заинтересованными госорганами.



В целом процесс повышения профессионального уровня судебных экспертов носит непрерывный характер. В текущем году мы планируем организовать обучение для более 150 судебных экспертов в Казахстане и в экспертных учреж­дениях зарубежных стран.



В текущем году нам удалось решить вопрос о введении в "Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования" специальности "судебная экспертиза" по уровню магистратуры. В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении данной специальности по уровню докторантуры PhD.



Одновременно центром принимаются меры по развитию сотрудничества с высшими учебными заведениями страны по вопросам повышения квалификации экспертов. На сегодня такая договоренность достигнута с руководством Казахского национального университета имени Аль-Фараби, КазГЮУ, Карагандинского государственного технического университета и ВКГУ имени Аманжолова. И эта работа будет продолжена.



– Как организована научно-методическая деятельность цент­ра? И насколько она успешна?



– Считаю, что каждая экспертиза носит научно-исследовательский характер. За проведение научно-исследовательской и методической работы в Центре судебной экспертизы отвечает Научно-исследовательский институт судебной экспертизы. Под руководством директора НИИСЭ, кандидата юридических наук, доцента Бауржана Курманбаева и его заместителя – кандидата математических наук Жанны Загитовой институт осуществляет деятельность по разработке новых видов экспертиз и научно-методическому обеспечению в тесном взаимодействии с судебными экспертами.



Новые виды экспертиз и методик разрабатываются на основе потребностей практики. Данное направление требует взвешенного подхода. Рабочие группы детально изучают опыт других стран, получают консультации у ведущих казахстанских и зарубежных ученых.



Благодаря системной работе в 2014 году Государственный реестр пополнился 23 новыми и 3 усовершенствованными методиками судебно-экспертных исследований.



Одним из значимых достижений по линии научно-методической деятельности центра стала разработка стандарта оценки отчуждаемого для государственных нужд земельного участка или иного недвижимого имущества. Данный стандарт был утвержден приказом министра юстиции 5 ноября 2014 года. А разрабатывался он центром совместно с департаментом регистрационной службы и организации юридических услуг, а также Республиканской палатой оценщиков.



Для удовлетворения потребностей правоохранительных, специальных органов и судов в экспертных исследованиях введены два новых вида экспертиз – по судебно-религиоведческому направлению и судебно-экспертному исследованию железнодорожного транспорта.

Важным шагом по разработке новых методик стала реализация международного научного проекта "Совершенствование экспертно-криминалистической методологии исследования алкогольной продукции", осуществленного Центром судебной экспертизы совместно с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби. По итогам проекта будет подготовлена соответствующая методика.



– На каких участках работы вы намерены сосредоточить усилия в дальнейшем?



– Как уже говорилось, деятельность Центра судебной экспертизы направлена на реализацию положений Госпрограммы дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014–2020 годы.



В связи с передачей функций судебной медицины в ведение Министерства юстиции центром разработан проект закона РК "О судебно-экспертной деятельности", направленный на достижение высокой эффективности и укрепление судебно-экспертной системы. Законопроект внесен в Мажилис Парламента, и одной из важнейших задач центра сегодня является скорейшее его принятие.



Немаловажными остаются вопросы разработки новых видов экспертиз и методик в соответствии с потребностями правоприменительной практики. Это такие виды исследований, как электротехническая и технологическая экспертизы.



Большое значение имеет также повышение качества строительной, видеофонографической, психолого-филологической экспертиз, экспертизы дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств, компьютерных технологий. А также судебно-экспертных исследований аналогов наркотических средств, введенных самостоятельным предметом преступления в новый Уголовный кодекс РК. Прорабатывается вопрос по внедрению экспертизы объектов интеллектуальной собственности.



Не менее важным является повышение профессионального мастерства и переподготовки экспертов по всем вышеперечисленным видам экспертиз.



