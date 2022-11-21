Подходи, народ, автобус идет!

Напомним: не первый год жители областного центра Приаралья жалуются на то, что в городе не хватает автобусов, с очень большими интервалами движения обслуживаются маршруты на окраинах, а некоторые улицы Кызылорды вообще не охвачены общественным транспортом.

Как сообщили в акимате облас­ти, при поддержке акима региона для ТОО «Автобусный парк «Кызылорда» планируется приобрес­ти 150 автобусов. На сегодня 82 из них уже прибыли в Кызылорду, поставка остальных 68 ожидается до конца года.

Ранее, в 2014 году, на основании трехстороннего меморандума между акиматом Кызыл­ординской области, АО «НК «СПК «Байконур» и Европейским банком реконструкции и развития также были закуплены и переданы на основные городские марш­руты 112 автобусов большой вместимости. В 2018-м для города было приобретено 10 автобусов средней вместимос­ти марки «ПАЗ», в 2020-м – еще 13 больших и вместительных транспортных средств.

Но, как оказалось, это пополнение было недостаточным, поэтому нынче закупается сразу большое количество транспорта для автобусного предприятия, чтобы обеспечить все маршрутные линии.

Что касается графика движения и полноценного охвата им улиц областного центра, то в преддверии Дня города, в сентяб­ре в Кызылорде начал работу новый автобусный маршрут № 19, в ноябре был запущен маршрут № 20. Они проходят по пригородным микрорайонам, ранее транспортниками не обслуживающимся.

Сейчас по этим маршрутам стабильно ходят автобусы, и в этой связи в соцсетях появилось множество благодарственных откликов горожан.