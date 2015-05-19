Подиумы «Джиро» Свежий выпуск Юрий МАКАРОВ

Все чаще гонщики казахстанской команды появляются и на подиуме очередных этапов. К примеру, на пятом отрезке пути третьим стал итальянец Фабио Ару, на восьмом отличился испанец Микель Ланда, занявший второе место, а Паоло Тиралонго (Италия) сотворил сенсацию на девятом этапе протяженностью 215 километров, выиграв первое место. Специалисты в своих комментариях дружно отмечают, что гонщик «Астаны» стал самым возрастным победителем этапа за все годы проведения открытого чемпионата Италии.

На сегодня в пятерку лидеров «Джиро д’Италия» входят три представителя «Астаны»: первым идет Альберто Контадор (Испания, Tinkoff-Saxo), далее расположились Фабио Ару, Ричи Порт (Австралия, Sky), «астанинцы» Микель Ланда и Дарио Катальдо. Фабио Ару удерживает лидерство в молодежном зачете гонки.



Растет достойная смена

В Паттайе (Таиланд) завершился чемпионат мира по шахматам среди школьников. Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Казахстана, наша сборная выступила весьма достойно, завоевав 10 медалей. Это 2–3-й результат среди всех участвовавших стран, а по количеству золотых наград юные спортсмены РК стали четвертыми.

Первые места по классическим шахматам в нашем составе в разных возрастных категориях (от 7 до 17 лет) завоевали Амина Каирбекова (Астана) и Жанат Сайын (Уральск), «серебро» – у Денизы Курманалиной (Алматы) и Алдияра Ансата (Астана), «бронза» – у Назерке Нургали (Кызылорда), Казыбек Ногербек (Астана) и Арыстанбека Уразаев (Актобе). Еще 18 шахматистов Казахстана (включая соревнования по блицу) финишировали в десятке сильнейших школьников мира.



Взяли «бронзу» и «серебро»

Три дня в Кувейте продолжался чемпио­нат Азии по дзюдо, на котором сборная Казахстана выступала в сильнейшем составе. И каждый день копилка нашей команды пополнялась медалями. Вот только ни одной золотой награды выиграть так и не удалось.

На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся Максим Раков, боровшийся в весовой категории до 100 кг. Третьи места заняли Елдос Жумаканов (66 кг), Мариан Урдабаева (63 кг), Гульжан Исанова (свыше 78 кг) и Ержан Шынкеев (свыше 100 кг). А напоследок сборная Казахстана выиграла «бронзу» и в мужских командных соревнованиях. В матче за третье место земляки со счетом 3:2 одержали победу над соперниками из Монголии. Победные очки в этом противостоянии казахстанцам принесли Елдос Жумаканов, Ислам Бозбаев и Ержан Шынкеев.



Впереди – «Актобе»

В чемпионате Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги сыграны матчи 12-го тура. Вот их результаты: «Ордабасы» (Шымкент) – «Шахтер» (Караганда) – 1:0, «Кайрат» (Алматы) – «Актобе» – 1:2, «Кайсар» (Кызылорда) – «Окжетпес» (Кокшетау) – 0:2, «Астана» – «Иртыш» (Павлодар) – 2:2, «Тобол» (Костанай) – «Жетысу» (Талдыкорган) – 3:1, «Тараз» – «Атырау» – 0:1.

Во главе турнирной таблицы расположился «Актобе» – 26 очков. Далее идут «Ордабасы» и «Атырау» – по 24, «Астана» – 22. Забив гол в ворота лидеров, кайратовец Жерар Гоу укрепил свои и без того прочные позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата. Сейчас на его счету 11 мячей. Ближайший преследователь – Каньяс из «Астаны» – имеет в своем активе 5 голов.